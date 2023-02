Ruský súd potvrdil odobratie licencie najväčšiemu nezávislému denníku

Moskva 7. februára (TASR) - Moskovský mestský súd v utorok s definitívnou platnosťou zrušil licenciu pre tlačené vydanie nezávislého ruského denníka Novaja gazeta i jeho alternatívny projekt Novaja rasskaz-gazeta.



Ako informovala agentúra AP, Novaja gazeta už roky kritizuje politiku Kremľa a represie voči jej redakcii sa stali súčasťou cielenej kampane proti disentu.



Okrem toho rozhodnutie moskovského súdu prichádza v čase, keď sa blíži prvé výročie začiatku vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine.



Šéfredaktor denníka Dmitrij Muratov, ktorý je laureátom Nobelovej ceny za mier, odsúdil utorkové rozhodnutie súdu a obvinil ho, že "slúži skupine ľudí, ktorí chcú, aby národ bol vystavený len propagande".



Kritizoval, že na posúdenie každého odvolania stačilo súdu len päť minút, i to, že súd novinárom Novej gazety zakázal nakrúcať v budove súdu - s odvolaním sa na to, že status Novej gazety je právne nejasný. Muratov na základe toho usudzuje, že v kauze denníka bolo "jednoznačne rozhodnuté vopred".



Muratov tiež pripomenul, že utorkovým rozhodnutím odvolacieho súdu bolo rozhodnuté o odobratí licencie denníku, ktorý by o dva mesiace oslávil 30 rokov svojej existencie.



Represie voči ruským nezávislým médiám sa začali po tom, ako sa 24. februára začala invázia ruskej armády na Ukrajinu. Kremľom ovládaný ruský parlament totiž začiatkom marca schválil zákon, ktorý zakazuje znevažovanie ruskej armády alebo šírenie "nepravdivých informácií" o jej vojenských operáciách na Ukrajine.



V dôsledku toho boli desiatky ruských nezávislých médií zakázané, zatiaľ čo iné oznámili, že končia so spravodajstvom týkajúcim sa Ukrajiny.



Novaja gazeta vlani 28. marca oznámila, že pozastavuje svoju činnosť na obdobie, ktoré Kremeľ nazval "špeciálnou vojenskou operáciou" na Ukrajine. Redakcia pred tým dostala od cenzorského úradu dve varovania.



Redaktori Novej gazety, ktorí odišli do exilu, však v Lotyšsku spustili nový projekt Novaja gazeta Európa (Novaya Gazeta Europe), ktorý vojnu Ruska voči susednej Ukrajine ostro kritizuje.