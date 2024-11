Ruský súd potvrdil trest pre Američana za drogový trestný čin

Moskva 5. novembra (TASR) — Moskovský mestský súd v utorok potvrdil trest odňatia slobody v trvaní 12,5 roka, ktorý dostal americký občan Robert Woodland za pokus o obchodovanie s drogami. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr AP a RIA Novosti.



Mestský súd tak potvrdil pôvodný verdikt okresného súdu v Ostankine. Woodlanda odsúdili 4. júla po tom, čo sa čiastočne priznal k obvineniam.



Obhajoba požadovala, aby mestský súd buď zrušil verdikt a prípad poslal na nové prerokovanie, alebo aby Američanovu obžalobu prekvalifikoval a trest zmiernil, keďže Woodland sa čiastočne priznal.



Prokuratúra, naopak, žiadala sprísniť trest z 12,5 roka na 12 rokov a osem mesiacov.



Súd v Ostankine odsúdil Woodlanda za pokus o nelegálny predaj omamných látok spáchaný organizovanou skupinou vo veľkom rozsahu. Súd dospel k záveru, že Woodland 3. januára podľa pokynov šéfa skupiny v zalesnenej oblasti v meste Mytišči pri Moskve vybral z úkrytu mefedrón s hmotnosťou najmenej 46,91 gramu a drogu previezol do bytu v ruskej metropole, kde bola rozdelená do 49 balíčkov na nelegálny predaj. Policajti ich u Američana našli pri osobnej prehliadke a následne ho zadržali.



Ruské médiá podľa agentúry AP tvrdili, že Woodlandovo meno sa zhoduje s menom amerického občana, ktorý v roku 2020 uviedol, že sa narodil v roku 1991 v ruskom Permskom kraji a vo veku dvoch rokov si ho adoptoval americký pár. Do Ruska odcestoval preto, aby našiel svoju matku, ktorú nakoniec stretol ju v televíznej šou. Woodland má údajne aj ruské občianstvo.