Ruský súd potvrdil väzbu pre Američana podozrievaného zo špionáže

Moskva 20. júna (TASR) - Moskovský súd potvrdil vo štvrtok rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktorý do 5. augusta predĺžil vyšetrovaciu väzbu občanovi USA Paulovi Whelanovi, zadržanému koncom minulého roka pre podozrenie zo špionáže. Obhajoba žiadala pre Whelana domáce väzenie alebo prepustenie na kauciu.



Agentúra Interfax uviedla, že súdne pojednávanie sa konalo s vylúčením verejnosti, keďže Whelanova kauza podlieha režimu utajenia.



Whelan sa vo svojom vyhlásení pred súdom obrátil na najvyšších predstaviteľov štyroch krajín, ktorých je občanom, a žiadal ich o pomoc a verejný prejav podpory, informovala agentúra RIA Novosti.



Podľa nej Whelan osobitne žiadal o pomoc prezidenta USA Donalda Trumpa, pričom uviedol, že "nemôžeme urobiť Ameriku veľkou, ak vy nedokážete chrániť svojich občanov vo svete". Na konci svojho príhovoru Whelan Trumpa s náznakom irónie v hlase vyzval: "Please, tweet your attention", narážajúc tak na fakt, že Trump je aktívnym používateľom sociálnej siete Twitter.



Fakt, že je stále vo vyšetrovacej väzbe, označil Whelan za "absurdný politický únos".



Paula Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský a írsky pas, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra 2018. Obvinenia zo špionáže popiera.



Whelanovi podľa slov svojho právneho zástupcu niekto údajne podal externý pamäťový disk, na ktorom boli utajované informácie, o ktorých nevedel.



Američana zadržali príslušníci FSB údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu 10-20 rokov väzenia.



Príbuzní uviedli, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa so žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA i veľvyslanectvo USA v Rusku.



Viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti nad tvrdeniami, že Whelan je špión.