< sekcia Zahraničie
Ruský súd potvrdil, že krížnik Moskva potopil ukrajinský raketový útok
Ruské ministerstvo obrany doteraz tvrdilo, že krížnik Moskva sa potopil v rozbúrenom mori, keď smeroval do prístavu na opravu po požiari spôsobenom výbuchom munície.
Autor TASR
Moskva 23. januára (TASR) - Moskovský vojenský súd odsúdil v neprítomnosti na doživotie ukrajinského veliteľa za potopenie vlajkovej lode Čiernomorskej flotily krížnika Moskva. Súd v oficiálnej tlačovej správe, ktorá bola neskôr vymazaná, napísal, že krížnik zničil raketový útok Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa portálu Mediazona.
Vojenský súd pre druhý západný obvod v Moskve vo štvrtok uviedol, že pri ukrajinskom raketovom útoku, ku ktorému došlo 14. apríla 2022 v Čiernom mori, zahynulo 20 námorníkov a ďalších 24 utrpelo rôzne zranenia „počas šesť hodín trvajúcich záchranných akcií pri záchrane lode,“ pripomína Mediazona.
Súd uznal veliteľa 406. delostreleckej brigády ukrajinského námorníctva Andrija Šubina v neprítomnosti za vinného z medzinárodného terorizmu, ktorý súvisel s potopením krížnika Moskva a fregaty Admiral Essen. Zároveň rozhodol o finančnom postihu odsúdeného ukrajinského vojaka v čiastke 2,2 miliardy rubľov. Podľa súdu lode „vykonávali v neutrálnych vodách Čierneho mora humanitárne misie“, uviedla Mediazona.
Ide o významný odklon od dlhodobo zaužívanej oficiálnej verzie Kremľa. Ruské ministerstvo obrany doteraz tvrdilo, že krížnik Moskva sa potopil v rozbúrenom mori, keď smeroval do prístavu na opravu po požiari spôsobenom výbuchom munície. Ukrajina naopak tvrdila, že použila dve protilodné rakety Neptun.
Vojenský súd pre druhý západný obvod v Moskve vo štvrtok uviedol, že pri ukrajinskom raketovom útoku, ku ktorému došlo 14. apríla 2022 v Čiernom mori, zahynulo 20 námorníkov a ďalších 24 utrpelo rôzne zranenia „počas šesť hodín trvajúcich záchranných akcií pri záchrane lode,“ pripomína Mediazona.
Súd uznal veliteľa 406. delostreleckej brigády ukrajinského námorníctva Andrija Šubina v neprítomnosti za vinného z medzinárodného terorizmu, ktorý súvisel s potopením krížnika Moskva a fregaty Admiral Essen. Zároveň rozhodol o finančnom postihu odsúdeného ukrajinského vojaka v čiastke 2,2 miliardy rubľov. Podľa súdu lode „vykonávali v neutrálnych vodách Čierneho mora humanitárne misie“, uviedla Mediazona.
Ide o významný odklon od dlhodobo zaužívanej oficiálnej verzie Kremľa. Ruské ministerstvo obrany doteraz tvrdilo, že krížnik Moskva sa potopil v rozbúrenom mori, keď smeroval do prístavu na opravu po požiari spôsobenom výbuchom munície. Ukrajina naopak tvrdila, že použila dve protilodné rakety Neptun.