Ruský súd predĺžil domáce väzenie niekoľkým členom Navaľného tímu

Moskva 18. marca (TASR) - Niekoľko podporovateľov ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného zostane v domácom väzení až do leta. Vo štvrtok tak rozhodol súd v Moskve. Odsúdení boli za účasť na protestoch proti uväzneniu Navaľného, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Súd rozhodol o predĺžení tohto opatrenia o ďalšie tri mesiace, teda až do 23. júna, spresnil hovorca, ktorého citovala ruská tlačová agentúra Interfax.



Medzi odsúdenými, ktorých sa rozhodnutie týka, je Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, jeho spolupracovník Oleg Stepanov a aktivistka zo skupiny Pussy Riot Marija Aľochinová.



Podľa verdiktu súdu z januára malo byť ich domáce väzenie zrušené na budúci týždeň.



Aktivisti boli odsúdení za údajné porušenie protipandemických pravidiel počas protestov, rovnako ako mnoho Navaľného spolupracovníkov.



Prípady sú vnímané ako politicky motivované a zamerané na umlčanie odporcov ruského prezidenta Vladimira Putina šesť mesiacov pred parlamentnými voľbami v krajine.



Počas domáceho väzenia je napríklad zakázané používať internet na komunikovanie s vonkajším svetom.



Navaľného tím kritizoval súdne rozhodnutie ako "odplatu za zhromaždenia proti zadržiavaniu Navaľného". Dodal tiež, že úrady pozatýkali politikov a nezávislých aktivistov, aby im zabránili v ďalších krokoch. "Toto je politické prenasledovanie," uviedol tím.



V januári vyšli do ulíc vo vyše stovke ruských miest desaťtisíce ľudí, aby protestovali proti zadržiavaniu tohto kritika Kremľa.