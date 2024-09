Ruský súd predĺžil Francúzovi Vinatierovi väzbu do februára 2025

Moskva 3. septembra (TASR) – Francúzsky občan Laurent Vinatier, ktorý je v Rusku obvinený z porušenia zákona o tzv. zahraničných agentoch, zostane vo väzbe najmenej do februára budúceho roka. V úvodný deň procesu s ním o tom rozhodol súd v Moskve, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Vinatiera (48) obžalovali zo zhromažďovania citlivých vojenských informácií bez toho, aby sa zaregistroval ako zahraničný agent. Sudca na krátkom zasadnutí predĺžil Vinatierovi väzbu do 21. februára 2025 a stanovil ďalšie pojednávanie na 16. septembra.



Vedca pracujúceho pre švajčiarsku mimovládnu organizáciu Centrum pre humanitárny dialóg zadržali v Rusku začiatkom júna. Vyšetrovatelia tvrdia, že zhromažďoval informácie vojenského charakteru, ktoré by mohli iné krajiny použiť proti Rusku, čo vyvolalo obavy zo vznesenia ďalších obvinení.



V prípade uznania za vinného hrozí Vinatierovi päťročné väzenie. Francúzsko tvrdí, že ho zadržali svojvoľne, a vyzýva Rusko na jeho prepustenie.



Vinatier sa počas predchádzajúcich pojednávaní priznal, že porušil ruské zákony, a ospravedlnil sa s vysvetlením, že o požiadavke registrovať sa ako zahraničný agent nevedel.



Centrum pre humanitárny dialóg so sídlom v Ženeve na svojej webstránke uvádza, že sa snaží predchádzať ozbrojeným konfliktom na celom svete a riešiť ich prostredníctvom mediácie a zdržanlivej diplomacie.