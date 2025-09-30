< sekcia Zahraničie
Ruský súd predĺžil väzbu francúzskemu cyklistovi
Autor TASR
Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský súd v utorok nariadil, aby francúzsky cyklista Sofiane Sehili zostal vo väzbe najmenej do 3. novembra, uviedla jeho právnička Alla Kušnirová pre agentúru AFP.
Sehili bol zadržaný začiatkom septembra pri pokuse o rekord v najrýchlejšej vytrvalostnej cyklojazde z Lisabonu do Vladivostoku. Úrady ho podozrievajú z nelegálneho prekročenia rusko-čínskej hranice.
Napriek platnému ruskému elektronickému vízu sa podľa predstaviteľov Ruska pokúsil prejsť hranicu pešo na kontrolnom stanovišti prístupnom iba pre ruských a čínskych občanov.
Súd v Prímorskom kraji na ruskom Ďalekom východe predĺžil jeho predbežnú väzbu. Kušnirová oznámila, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.
Podľa denníka Le Parisien vyrazil 44-ročný Sehili z Lisabonu 1. júla a 2. septembra na Instagrame informoval, že ho colníci na hranici medzi Ruskom a Čínou zadržali po dvoch pokusoch vstúpiť do Ruska. Od cieľa ho delilo posledných 400 kilometrov. Cyklista je jedným z niekoľkých západných občanov zadržaných v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022.
