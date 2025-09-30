Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruský súd predĺžil väzbu francúzskemu cyklistovi

Ilustračná foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Sehili bol zadržaný začiatkom septembra pri pokuse o rekord v najrýchlejšej vytrvalostnej cyklojazde z Lisabonu do Vladivostoku. Úrady ho podozrievajú z nelegálneho prekročenia rusko-čínskej hranice.

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský súd v utorok nariadil, aby francúzsky cyklista Sofiane Sehili zostal vo väzbe najmenej do 3. novembra, uviedla jeho právnička Alla Kušnirová pre agentúru AFP.

Napriek platnému ruskému elektronickému vízu sa podľa predstaviteľov Ruska pokúsil prejsť hranicu pešo na kontrolnom stanovišti prístupnom iba pre ruských a čínskych občanov.

Súd v Prímorskom kraji na ruskom Ďalekom východe predĺžil jeho predbežnú väzbu. Kušnirová oznámila, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.

Podľa denníka Le Parisien vyrazil 44-ročný Sehili z Lisabonu 1. júla a 2. septembra na Instagrame informoval, že ho colníci na hranici medzi Ruskom a Čínou zadržali po dvoch pokusoch vstúpiť do Ruska. Od cieľa ho delilo posledných 400 kilometrov. Cyklista je jedným z niekoľkých západných občanov zadržaných v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022.
