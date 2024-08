Ruský súd predĺžil väzbu pre Navaľného právnikov pre extrémizmus

Moskva 20. augusta (TASR) - Ruský Najvyšší súd v utorok predĺžil vyšetrovaciu väzbu pre troch právnikov, ktorí kedysi zastupovali lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného a teraz sú obvinení z extrémizmu. Odmietol tiež postúpiť ich prípad inému súdu, hoci obhajoba poukazovala na konflikt záujmov. Informovala o tom agentúra AP, z ktorej čerpala TASR.



Advokáti Vadim Kobzev, Igor Sergunin a Alexej Lipcer boli zadržaní vlani v októbri v rámci kauzy, ktorá sa v tom čase považovala za nástroj na zvýšenie tlaku na Navaľného ako najvýraznejšieho odporcu politiky Kremľa.



Vyšetrovatelia vtedy trojicu právnikov obvinili, že svoje postavenie využili na odovzdávanie listov od uväzneného politika jeho tímu, čím slúžili ako sprostredkovatelia medzi Navaľným a komunitou, ktorú vyšetrovatelia označili za "extrémistickú skupinu".



Navaľným založené organizácie v Rusku – Nadácia na boj proti korupcii (FBK) a rozsiahla sieť štábov v regiónoch – boli v roku 2021 zakázané a označené ako extrémistické skupiny. Hrozbe stíhania tak bol vystavený každý človek, ktorý bol s nimi nejako spojený.



Advokáti právnikov súd žiadali aj o to, aby postúpil posúdenie daného prípadu do Moskvy. Andrej Grivcov, právny zástupca Vadima Kobzeva, sa totiž domnieva, že súd v meste Petuški vo Vladimirskej oblasti, kde jeho mandanta a ďalších súdia, je neobjektívny. Grivcov objasnil, že súd v Petuškách svojho času rozhodoval aj v Navaľného kauzách a jeho rozhodnutia sú v zozname dôkazov v konaní proti Navaľného obhajcom.



Právnik Roman Karpinskij, ktorý zastupuje Alexeja Lipcera, uviedol, že kauza Navaľného právnikov je unikátnym prípadom, pretože jej podstatou je porušenie práv advokáta a jeho klienta.



Na ďalších dvoch Navaľného právnikov, Oľgu Michajlovovú a Alexandra Fedulova, ktorým sa z Ruska podarilo včas odísť do zahraničia, vydal vo februári súd ich v neprítomnosti zatykač.



Navaľnyj si vo väzení odpykával súhrnný trest odňatia slobody v trvaní viac ako 30 rokov, na ktoré bol odsúdený v rámci viacerých káuz vrátane obvinenia z extrémizmu. Navaľnyj i jeho spojenci všetky takéto obvinenia odmietli ako politicky motivované a tvrdili, že Kremeľ chce Navaľného väzniť doživotne.



Navaľnyj zomrel v polovici februára tohto roku vo väzení za polárnym kruhom. Kým vedenie väznice aj na základe súdnej pitvy tvrdí, že zomrel prirodzenou smrťou, jeho príbuzní i spolupracovníci sú presvedčení o tom, že zodpovednosť za jeho smrť nesie vedenie väznice, ale aj ruský prezident Vladimir Putin.



Navaľného zadržali v januári 2021 bezprostredne po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Aj z pokusu o otrávenie Navaľnyj obvinil Kremeľ, ktorý to však poprel.