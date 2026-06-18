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Ruský súd rozhodol o deportácii amerického pastora
Miestne orgány činné v trestnom konaní obvinili Paula Guioneho z nezákonnej misionárskej práce.
Autor TASR
Moskva 18. júna (TASR) - Súd na Kamčatke na ruskom Ďalekom východe rozhodol o deportácii amerického pastora, pretože viedol modlitby za amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa Rádia slobodná Európa/Rusko a denníka The Moscow Times.
Miestne orgány činné v trestnom konaní obvinili Paula Guioneho z nezákonnej misionárskej práce. V kostole v regionálnej metropole Petropavlovsk-Kamčatskij 23. mája „viedol náboženské rozhovory, konkrétne hovoril o Ježišovi Kristovi, pričom nastolil tému dôležitosti náboženstva, učenia viery a potreby modliť sa, a to aj za prezidenta Spojených štátov“, uviedol mestský súd v tlačovej správe.
Podľa súdu bola modlitba, počas ktorej Guione vyzýval veriacich, aby sa modlili za Trumpa, tajne nahraná neidentifikovaným svedkom a zvukový záznam bol predložený ako dôkaz. Dostal pokutu 30.000 rubľov (asi 400 dolárov) a 30. mája mu bola nariadená deportácia.
Podľa pastorovho obhajcu bola deportácia neprimeraný trest, keďže mu finančné prostriedky umožňujú opustiť Rusko na vlastné náklady a rezervoval si odlet na 4. júna. Napriek tomu súd rozhodol o jeho zadržaní v detenčnom centre pre cudzincov čakajúcich na deportáciu do 27. augusta.
Mestský súd v Petropavlovsku-Kamčatskom zrušil 8. júna pôvodné rozhodnutie o deportácii z 30. mája pre procesné chyby a 12. júna súdne konanie obnovil. Voči najnovšiemu rozsudku sa vo štvrtok jeho obhajca odvolal a o prípade rozhodne vyšší odvolací súd.
Guione je otcom ôsmich detí, z nich päť má ruské občianstvo. Na súde odmietol spáchanie akéhokoľvek trestného činu. Kamčatku dovtedy za posledné tri desaťročia údajne navštívil takmer 60-krát.
Miestne orgány činné v trestnom konaní obvinili Paula Guioneho z nezákonnej misionárskej práce. V kostole v regionálnej metropole Petropavlovsk-Kamčatskij 23. mája „viedol náboženské rozhovory, konkrétne hovoril o Ježišovi Kristovi, pričom nastolil tému dôležitosti náboženstva, učenia viery a potreby modliť sa, a to aj za prezidenta Spojených štátov“, uviedol mestský súd v tlačovej správe.
Podľa súdu bola modlitba, počas ktorej Guione vyzýval veriacich, aby sa modlili za Trumpa, tajne nahraná neidentifikovaným svedkom a zvukový záznam bol predložený ako dôkaz. Dostal pokutu 30.000 rubľov (asi 400 dolárov) a 30. mája mu bola nariadená deportácia.
Podľa pastorovho obhajcu bola deportácia neprimeraný trest, keďže mu finančné prostriedky umožňujú opustiť Rusko na vlastné náklady a rezervoval si odlet na 4. júna. Napriek tomu súd rozhodol o jeho zadržaní v detenčnom centre pre cudzincov čakajúcich na deportáciu do 27. augusta.
Mestský súd v Petropavlovsku-Kamčatskom zrušil 8. júna pôvodné rozhodnutie o deportácii z 30. mája pre procesné chyby a 12. júna súdne konanie obnovil. Voči najnovšiemu rozsudku sa vo štvrtok jeho obhajca odvolal a o prípade rozhodne vyšší odvolací súd.
Guione je otcom ôsmich detí, z nich päť má ruské občianstvo. Na súde odmietol spáchanie akéhokoľvek trestného činu. Kamčatku dovtedy za posledné tri desaťročia údajne navštívil takmer 60-krát.