Ruský súd sprísnil trest otcovi kritika Kremľa na 3 roky nepodmienečne

Moskva 17. februára (TASR) - Súd Neneckého autonómneho okruhu vo štvrtok sprísnil trest vynesený nad Jurijom Ždanovom, ktorý je otcom bývalého riaditeľa protikorupčnej nadácie FBK, založenej opozičným politikom Alexejom Navaľným.



Jurij Ždanov bol pôvodne v prípade podvodu a falšovania úradných listín odsúdený na tri roky väzenia podmienečne. Súd mu ho však vo štvrtok v odvolacom konaní zmenil na nepodmienečný trest. Oznámil to Ždanovov právnik Vladimir Voronin.



Spravodajský web Meduza.io spresnil, že proti pôvodnému rozsudku sa odvolala obžaloba aj obhajoba.



Web dodal, že nie je známe, prečo súd 69-ročnému a chorému Ždanovovi sprísnil trest. Obhajoba čaká na zdôvodnenie rozsudku, ale už vopred avizovala, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá.



Jurija Ždanova zadržali v marci 2021 v Rostove na Done. Pôvodne bol obvinený zo zneužitia právomocí, ale potom boli obvinenia sprísnené.



Podľa vyšetrovateľov sa Ždanov starší dopustil porušenia zákona, keď ako zástupca starostu obce v Neneckom autonómnom okruhu odporučil, aby bol jednej z obyvateliek pridelený sociálny byt. Neskôr sa však ukázalo, že jej rodina už poberala príspevok na bývanie. Spôsobenú škodu vyšetrovatelia stanovili na 2,5 milióna rubľov (29.000 eur). Ždanov svoju vinu odmietol.



Súd ho vlani v decembri odsúdil na tri roky podmienečne a prepustil na slobodu, keďže vo vyšetrovacej väzbe strávil viac než deväť mesiacov. O desať dní neskôr bol opäť zadržaný a poslaný do vyšetrovacej väzby pre údajné porušenie zákazu opustiť mesto. Momentálne je vo vyšetrovacej väznici v meste Archangeľsk.



Ivan Ždanov spája stíhanie svojho otca so svojimi politickými aktivitami. Rovnaký názor zastáva aj jeho otec, keď svojho času pre BBC uviedol, že jeho kauza "je šitá horúcou ihlou" kvôli aktivitám jeho syna, aktívneho podporovateľa Alexeja Navaľného.



Samotný bývalý riaditeľ FBK figuruje vo viacerých trestných kauzách vrátane "veľkého" prípadu FBK, v rámci ktorého sú opozičný líder Alexej Navaľnyj a jeho blízki spolupracovníci obvinení z extrémizmu.



Ivan Ždanov je momentálne v exile mimo územia Ruska a figuruje na medzinárodnom zozname hľadaných osôb.