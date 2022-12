Ruský súd trestal za nepravdivé informácie o invázii na Ukrajine

Moskva 22. decembra (TASR) - Ruský súd poslal vo štvrtok na tri roky do väzenia muža za šírenie "nepravdivých informácií" o ruskej ofenzíve na Ukrajine na pirátskej rozhlasovej stanici. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Vladimir Rumiancev (61) z mesta Vologda na severozápade Ruska je vinný z vysielania "nepravdivých informácií" "plných nenávisti" voči ruskej armáde, uviedol regionálny súd na sociálnej sieti Telegram. Vologda leží asi 500 kilometrov severne od Moskvy.



Po začiatku ruskej vojny na Ukrajine vstúpili do platnosti nové zákony, ktoré trestajú "poškodzovanie povesti ruskej armády alebo šírenie falošných informácií o nej".



"Obžalovaný od 7. do 13. apríla vysielal zo svojho bytu vo Vologde cez určitú rádiofrekvenciu nepravdivé informácie o negatívnych činoch príslušníkov ozbrojených síl," uviedol súd. Medzi "nepravdivými" informáciami boli obvinenia z "násilných lúpeží", "ničenia miestnych oblastí" či zo "znásilňovania mladých žien" na Ukrajine.



Súd tiež vyhlásil, že Rumiancev zdieľal na ruskej najväčšej sociálnej sieti VKontakte "šesť videí s falošnými informáciami, podľa ktorých príslušníci ruských ozbrojených síl lúpili, zabíjali a páchali násilie proti civilistom".



Rumiancev je vo väzbe od júla a tvrdenia súdu poprel. Prokuratúra preňho žiadala šesť rokov väzenia.



Za odsúdenie invázie na Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára, v Rusku uväznili alebo pokutovali tisíce ľudí. Nezávislá monitorovacia skupina OVD-Info uviedla, že pre podobné obvinenia je v Rusku súdených vyše 380 ďalších ľudí a hrozia im tvrdé tresty. Väčšina opozičných predstaviteľov preto z Ruska ušla alebo sú vo väzení.