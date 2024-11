Ruský súd udelil Apple pokutu za to, že nevymazal dva podcasty

Moskva 5. novembra (TASR) - Moskovský súd udelil v utorok americkému technologickému gigantovi Apple pokutu 3,6 milióna rubľov (36.889 USD; 33.852,44 eura) za to, že odmietol odstrániť dva podcasty, ktoré obsahovali "informácie zamerané na destabilizáciu politickej situácie v Rusku". Oznámila to tlačová agentúra RIA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko už udelilo pokutu niekoľkým zahraničným spoločnostiam za to, že v uplynulých rokoch neodstránili určený obsah. Podľa kritikov ide o kampaň Kremľa na obmedzenie vplyvu západných technologických spoločností najmä po tom, ako Moskva vo februári 2022 vyslala svoje ozbrojené sily na Ukrajinu.



Moskovský súd uviedol, že pokuta uložená spoločnosti Apple bola 400.000 rubľov pod minimálnym limitom.



V júli Apple splnil príkaz ruského mediálneho dozoru (Roskomnadzor) na odstránenie niekoľkých poskytovateľov VPN (virtuálnej súkromnej siete, ktorá chráni údaje a súkromie online), zo svojho obchodu s aplikáciami.



(1 EUR = 1,0897 USD)