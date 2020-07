Ruský súd udelil pokutu mníchovi, ktorý popiera existenciu koronavírus

Moskva 7. júla (TASR) - Pokutu 90.000 rubľov (1100 eur) musí zaplatiť ruský pravoslávny mních Sergij za šírenie falošných správ o koronavíruse. Rozhodol o tom v utorok súd v meste Verchňaja Pyšma vo Sverdlovskej oblasti, rozprestierajúcej sa väčšinou na ázijskej strane Uralu a v Západosibírskej nížine. Verdikt bol vynesený v neprítomnosti odsúdeného, informoval portál Novaja gazeta.



Tento 65-ročný mních, občianskym menom Nikolaj Romanov, upútal pozornosť, keď svojich farníkov po vypuknutí epidémie koronavírusu v Rusku nabádal na neposlušnosť voči vedeniu pravoslávnej cirkvi a na ignorovanie zákazu bohoslužieb v chrámoch počas koronakrízy.



Dôvodom správneho konania pred súdom vo Verchnej Pyšme bola kázeň schimonacha Sergija, ktorá bola verejne dostupná na internete a v ktorej popieral existenciu koronavírusovej pandémie a preklínal tých, ktorí v obave z ďalšieho rozšírenia infekcie požadovali zatvorenie chrámov.



Vakcíny vyvíjané proti chorobe COVID-19 mních označil za súčasť celosvetového sprisahania na kontrolu más pomocou čipov.



V apríli vedenie cirkvi zakázalo tomuto spovedníkovi Stredouralského ženského kláštora, ležiaceho neďaleko Jekaterinburgu, slúžiť bohoslužby. Sergij so svojimi podporovateľmi potom kláštor obsadil a donútil jeho predstavenú, aby objekt opustila. S ňou odišli aj ďalšie rehoľníčky.



Cirkevný súd v Jekaterinburgu minulý týždeň zbavil Sergija jeho stupňa mníšstva. Samotný duchovný toto rozhodnutie neuznal. Ruské médiá napísali, že toto rozhodnutie len posilní mníchovu reputáciu "mučeníka pre vieru" a zvýši mu popularitu.



Mních krátko na to oznámil, že zakladá domobranu a vyzval veriacich, aby prišli na obranu ním obsadeného ženského kláštora. Agentúra AP napísala, že medzi dobrovoľníkmi, ktorí prišli na pomoc mníchovi, boli aj veteráni separatistického konfliktu na východnej Ukrajine.



Deň po obsadení kláštora Sergijom prišla do areálu polícia, ktorá však nezistila žiadne porušenie verejného poriadku.



AP vo svojej správe konštatuje, že ani vedenie pravoslávnej cirkvi nie je schopné voči Sergijovi zasiahnuť a presadiť v kláštore svoju moc. Výzvy vedenia cirkvi, aby mních "činil pokánie" a opustil ženský kláštor, zostali nevypočuté.



Na internete sa minulý piatok objavila ďalšia mníchova kázeň, v ktorej označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "zradcu vlasti", ktorý slúži "satanskej svetovláde". Patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla a ďalších najvyššie postavených duchovných považuje tento mních za "heretikov", ktorých treba z cirkvi "vyraziť".



Putinov hovorca Dmitrij Peskov na túto kauzu reagoval vyjadrením, že Kremeľ nesleduje vývoj týkajúci sa tohto rebelského mnícha.



Otec Sergij je bývalý policajt, ktorý strávil 13 rokov vo väzení za vraždu a na slobodu sa dostal koncom 90. rokov. Zapísal sa do pravoslávneho seminára, z ktorého ho však pre nezáujem o štúdium vylúčili. Následne vstúpil do kláštora.



Je považovaný za "bábku" hnutia "uctievačov cárov" - tvrdí, že posledný ruský cár Mikuláš II. obetoval seba i svoju rodinu, aby vykúpil hriechy všetkých Rusov - rovnako ako Ježiš.



Mních v minulosti poskytoval duchovné služby športovým hviezdam i politikom. Kritizoval zákony proti domácemu násiliu i ekumenické hnutie a je známy svojou zaujatosťou voči židom a jeho kázne sú často antisemitské.