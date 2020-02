Ruský súd udelil pokutu Twitteru a Facebooku

Moskva 13. februára (TASR) - Moskovský súd udelil vo štvrtok pokutu internetovým spoločnostiam Twitter a Facebook za ignorovanie ruského práva, ktoré im prikazuje uschovávať údaje ruských občanov na ruskom území. Informovala o tom agentúra AFP.



Súd udelil spoločnostiam pokutu vo výške štyroch miliónov rubľov (58 tisíc eur), pretože svoje servery obsahujúce údaje ruských občanov nepresunuli do Ruska.



Twitter a Facebook majú desať dní na odvolanie. Obe spoločnosti sú v dlhodobom spore s ruskou federálnou agentúrou Roskomnadzor, ktorá sa stará o dozor v oblasti telekomunikácií.



Od roku 2014 platí v Rusku zákon, ktorý od služieb na zasielanie správ, internetových vyhľadávačov a sociálnych sietí vyžaduje, aby údaje ruských občanov uschovávali v Rusku.



Šéf Roskomnadzora Aleksandr Žarov podľa agentúry Interfax vyhlásil, že tieto spoločnosti mali čas do 31. januára reagovať na žiadosť o presun svojich serverov do Ruska. Takisto uviedol, že iné spoločnosti zákon dodržiavajú.



Rusko už v minulosti zablokovalo aplikáciu na zasielanie údajov Telegram a sociálnu sieť Linkedin. Twitter a Facebook vo veľkom využíva politická opozícia.