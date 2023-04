Ruský súd udelil Wikimedii ďalšiu pokutu za lživé informácie o armáde

Moskva 13. apríla (TASR) - Moskovský súd udelil neziskovej nadácii Wikimedia Foundation ďalšiu pokutu vo výške dva milióny rubľov (približne 22.200 eur) za to, že zo svojej internetovej encyklopédie Wikipedia neodstránila údajne "lživé informácie" o ruskej armáde. TASR o tom píše na základe štvrtkových správ stanice Sky News a denníka The Guardian citujúcich ruské médiá.



Rusko zaviedlo vlani, krátko po napadnutí Ukrajiny, zákony stanovujúce, ako sa na jeho území môže o tejto vojne informovať. Šírenie informácií, ktoré sú v rozpore s oficiálnym naratívom Kremľa, sa v súlade s touto legislatívou trestá pokutami či blokovaním webstránok.



Samotná Wikimedia Foundation už dostala niekoľko takýchto pokút. Nadácia pritom nedávno uviedla, že obsah, voči ktorému ruské úrady namietali, bol adekvátne zazdrojovaný a celkovo zodpovedal jej štandardom. Len minulý týždeň dostala nadácia pokutu vo výške 800.000 rubľov (8878 eur) za to, že neodstránila obsah oznený Moskvou za extrémistický.