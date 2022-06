Ruský súd uväznil na 15 dní opozičného politika Iľju Jašina

Moskva 28. júna (TASR) - Moskovský súd v stredu nariadil 15 dní držať vo väzbe Iľju Jašina, jedného z posledných predstaviteľov politickej opozície, ktorí ešte zostali v Rusku, píše agentúra AFP.



"Obvodný súd v (moskovskej štvrti) Chamovniki ma práve poslal na 15 dní do väzenia," uviedol samotný Jašin na sociálnej sieti Twitter.



Ruského opozičného politika zadržala polícia v pondelok pre údajné neuposlúchnutie príslušníka polície. Jašin počas utorkového zasadania súdu poprel, že by bol policajtovi vzdoroval.



Politik trvá na tom, že prípad, ktorý je proti nemu vedený, je politicky motivovaný a ide o snahu prinútiť ho opustiť Rusko a zastrašiť ho.



"Toto zadržanie je spôsob, ako na mňa vyvinúť tlak," uviedol v komentári zverejnenom na sociálnej sieti Telegram. Jašin zároveň nevylúčil, že toto zadržanie je tiež pokusom o začatie trestného stíhanie proti jeho osobe niekedy v budúcnosti.



Jašin bol zadržaný v pondelok večer počas prechádzky s priateľkou, ruskou novinárkou Irinou Bablojanovou v parku. "Tvrdia, že urazil (políciu) a počas zadržiavania nadával. Nie je to pravda!" napísala na sociálne siete Bablojanová.



Iľja Jašin (38) sa stal popredným predstaviteľom ruskej opozície po vypuknutí masových protestov proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v rokoch 2011–2012. Je spojencom väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného a blízky vzťah mal aj s Borisom Nemcovom, opozičným politikom zavraždeným v roku 2015 v blízkosti Kremľa, píše AFP.



Jašin je v súčasnosti poslancom mestského zastupiteľstva moskovskej mestskej časti Krasnoseľskij a otvorene odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu.