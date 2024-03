Ruský súd v spojitosti s útokom poslal do väzby tri ďalšie osoby

Moskva 25. marca (TASR) – Súd v pondelok v spojitosti s teroristickým útokom na koncertnú sieň Crocus City Hall poslal do väzby tri ďalšie osoby. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruské tlačové agentúry na základe vyjadrení tlačového odboru súdu uviedli, že súd obvinil z terorizmu tri ďalšie osoby a nariadil ich väzbu až do 22. mája. Od minulého týždňa sú vo väzbe štyria zadržaní muži.



Útok v koncertnej sále centra Crocus City Hall neďaleko Moskvy sa odohral v piatok 22. marca krátko pred koncertom ruskej rockovej skupiny Piknik. Do komplexu vtrhli neznámi muži v maskovacích odevoch a spustili paľbu na návštevníkov a personál. V budove okrem streľby vypukol aj požiar. Podľa najnovších údajov zahynulo najmenej 137 ľudí a ďalších vyše 180 bolo zranených.



K útoku sa prihlásila džihádistická sieť Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Ruský prezident Vladimir Putin však naznačil prepojenie na Ukrajinu, nijaké dôkazy však neposkytol. Tvrdil, že páchatelia sa pokúsili utiecť smerom na Ukrajinu. Kyjev akúkoľvek prepojenie s útokom dôrazne odmietol.