Ruský súd vydal zatykač na spisovateľa Akunina, ktorý žije v Londýne

Moskva 6. februára (TASR) - Moskovský súd v utorok vydal príkaz na zatknutie v neprítomnosti vzťahujúci sa na spisovateľa Borisa Akunina v súvislosti s údajným šírením dezinformácií o ruskej armáde, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Akunin, vlastným menom Grigorij Čchartišvili, bol obvinený ešte koncom minulého roka pre jeho výroky o podpore Ukrajiny počas telefonického rozhovoru s prokremeľskými prankstermi Vovanom a Lexusom, ktorí sa vydávali za ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Akunin (67) žije od roku 2014 v Londýne. Na základe zatykača moskovského súdu bude v prípade vydania z Anglicka alebo vstupu do Ruska okamžite na dva mesiace umiestnený do väzby.



Čchartišvili je známy tisícom fanúšikom vďaka detektívnym románom napísaným pod pseudonymom Boris Akunin. Je dlhoročným kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina a opakovane odsúdil aj ruskú inváziu na Ukrajinu.



V januári ho Moskva zaradila do registra tzv. zahraničných agentov - termín, ktorí v Rusku používajú na označenie ľudí pokladaných za zradcov alebo nepriateľov štátu.



Krátko po tom, ako Moskva 24. februára 2022 vyslala na Ukrajinu desaťtisíce ruských vojakov, ruský parlament prijal zákony, ktoré zaviedli vysoké tresty odňatia slobody a pokuty pre tých, čo vedome šíria údajne nepravdivé informácie alebo "diskreditujú" ruské ozbrojené sily.