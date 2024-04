Ruský súd zadržanému redaktorovi Forbesu nariadil domáce väzenie

Prečítajte si aj: V Rusku zadržali redaktora Forbesu za príspevky o ukrajinskej Buči

Moskva 27. apríla (TASR) - Ruský súd nariadil umiestniť redaktora ruského vydania magazínu Forbes, Sergeja Mingazova, do domáceho väzenia. V sobotu o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá, píše TASR.Mingazova zadržali ešte v piatok pre obvinenia spojené so šírením nepravdivých informácií o ruskej armáde. Jeho právnik Konstantin Bubon uviedol, že Mingazova umiestnili do cely predbežného zadržania v meste Chabarovsk na východe Ruska, kde novinár žije. Magazín Forbes pritom uviedol, že sa nevie s Mingazovom skontaktovať.Podľa Bubona bol novinár zadržaný za to, že na sociálnej sieti Telegram šíril publikácie o udalostiach v ukrajinskom meste Buča, kde na začiatku ruskej invázie hlásili médiá množstvo zabitých ukrajinských civilistov. Bubon dodal, že za obvinenia zo šírenia nepravdivých informácií jeho klientovi hrozí až desať rokov väzenia.Na Mingazovom účte na Telegrame je niekoľko desiatok príspevkov o Buči, pričom nie je bezprostredne jasné, za konkrétne ktoré je vyšetrovaný. V mnohých príspevkoch sa pritom píše o údajných vojnových zločinoch ruských vojakov v Buči. Mingazovov účet na Telegrame sleduje asi 430 ľudí.Ruské jednotky dobyli Buču, ktorá leží na predmestí Kyjeva, na začiatku invázie a zotrvali tam približne mesiac. Kremeľ však odmieta, že by ruskí vojaci v Buči popravovali ľudí a zábery z mesta, ktoré sa objavili na titulkách novín po celom svete, označil za podvrh.