Ruský súd zamietol odvolanie amerického vojaka Blacka proti rozsudku

Moskva 19. augusta (TASR) - Americký vojak Gordon Black, ktorý bol v júni v Rusku odsúdený na takmer štyri roky väzenia v ruskej trestaneckej kolónii za krádež a vyhrážanie sa zabitím svojej priateľke, v pondelok neuspel s odvolaním proti rozsudku. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na ruské médiá.



Black (34) bol zadržaný 2. mája v meste Vladivostok na ruskom Ďalekom východe po hádke so svojou priateľkou Alexandrou Vaščukovou, s ktorou sa zoznámil v Južnej Kórei.



Američan v júni pred súdom odmietol obvinenie z vyhrážania sa zabitím svojej priateľke, no čiastočne sa priznal k obvineniam z krádeže peňazí. Podľa jeho výpovede to urobil z nutnosti, údajne išlo o 113 dolárov.



Blackov právnik v odvolaní tvrdil, že pôvodný rozsudok je nezákonný a nespravodlivý a žiadal preto o nový proces, napísala tlačová agentúra RIA Novosti. Podľa vojakovho obhajcu sa rozsudok neopieral o spisový materiál, ignoroval dôkazy potvrdzujúce Blackovu nevinu a nesprávne interpretoval jeho konanie voči Vaščukovej. Sudkyňa Irina Balašová však odvolanie v pondelok zamietla.



Black patrí medzi Američanov zadržiavaných v Rusku na základe rôznych obvinení. Minulý týždeň vo štvrtok ruský súd odsúdil za vlastizradu na 12 rokov väzenia Xeniu Karelinovú, ktorá má ruské aj americké občianstvo. Vlastizrady sa mala dopustiť tým, že pred časom darovala necelých 52 dolárov proukrajinskej charitatívnej organizácii.