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Rusky súd zamietol odvolanie Euroclear v prípade zmrazených aktív
Súd potvrdil pôvodný rozsudok z mája, no rozhodnutie má skôr symbolický charakter, keďže ruské súdy nemajú jurisdikciu v Európskej únii.
Autor TASR
Moskva 16. júla (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok zamietol odvolanie belgického depozitáru Euroclear voči rozhodnutiu, podľa ktorého má zaplatiť ruskej centrálnej banke náhradu škody vo výške 203 miliárd eur. Spor sa týka zmrazených ruských aktív v Európe, uviedla štátna tlačová agentúra RIA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Súd potvrdil pôvodný rozsudok z mája, no rozhodnutie má skôr symbolický charakter, keďže ruské súdy nemajú jurisdikciu v Európskej únii. Ruská centrálna banka by sa však v rámci odvetných opatrení mohla pokúsiť zaistiť aktíva Euroclear napríklad v Číne, Spojených arabských emirátoch či Kazachstane, ktoré Moskva považuje za priateľské krajiny.
Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu došlo k zmrazeniu približne 300 miliárd eur v ruských aktívach, pričom približne dve tretiny z toho sa nachádzajú v Európe a väčšinou disponuje práve Euroclear.
Žalobu podala ruská centrálna banka v decembri 2025, keď lídri EÚ zvažovali zaistenie časti zmrazených ruských aktív na financovanie vojenských operácií Ukrajiny. Napokon sa však rozhodli, že si požičajú hotovosť, aby mohli Kyjevu poskytnúť pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Aktíva však zostanú naďalej zmrazené, kým Moskva nevyplatí Ukrajine vojnové reparácie. Rusko tento krok ale odmieta.
Euroclear trvá na tom, že pri zmrazovaní aktív postupoval v súlade so zákonmi EÚ, a pripomenul, že nespadá pod jurisdikciu ruských súdov. Belgický depozitár v reakcii na rozhodnutie minulý mesiac podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgickom civilnom súde, aby tak zabránil Rusku vo vymáhaní rozsudku, napríklad prostredníctvom spomínaných priateľských krajín.
Súd potvrdil pôvodný rozsudok z mája, no rozhodnutie má skôr symbolický charakter, keďže ruské súdy nemajú jurisdikciu v Európskej únii. Ruská centrálna banka by sa však v rámci odvetných opatrení mohla pokúsiť zaistiť aktíva Euroclear napríklad v Číne, Spojených arabských emirátoch či Kazachstane, ktoré Moskva považuje za priateľské krajiny.
Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu došlo k zmrazeniu približne 300 miliárd eur v ruských aktívach, pričom približne dve tretiny z toho sa nachádzajú v Európe a väčšinou disponuje práve Euroclear.
Žalobu podala ruská centrálna banka v decembri 2025, keď lídri EÚ zvažovali zaistenie časti zmrazených ruských aktív na financovanie vojenských operácií Ukrajiny. Napokon sa však rozhodli, že si požičajú hotovosť, aby mohli Kyjevu poskytnúť pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Aktíva však zostanú naďalej zmrazené, kým Moskva nevyplatí Ukrajine vojnové reparácie. Rusko tento krok ale odmieta.
Euroclear trvá na tom, že pri zmrazovaní aktív postupoval v súlade so zákonmi EÚ, a pripomenul, že nespadá pod jurisdikciu ruských súdov. Belgický depozitár v reakcii na rozhodnutie minulý mesiac podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgickom civilnom súde, aby tak zabránil Rusku vo vymáhaní rozsudku, napríklad prostredníctvom spomínaných priateľských krajín.