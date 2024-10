Ruský súd zamietol odvolanie Juhokórejčana obvineného zo špionáže

Moskva 15. októbra (TASR) - Ruský súd v utorok zamietol odvolanie Juhokórejčana Päk Won-suna proti predĺženiu vyšetrovacej väzby. Juhokórejský občan obvinený zo špionáže zostane vo väzbe najmenej do 15. novembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Juhokórejčana zadržali ruské úrady ešte v marci vo Vladivostoku na východe krajiny. Následne ho previezli do Moskvy na "vyšetrovacie úkony".



Ešte v marci sa k zadržaniu vyjadrila juhokórejská protestantská charitatívna organizácia, podľa ktorej je Päk misionárom a šéfom jej pobočky vo Vladivostoku. Organizácia obvinenia zo špionáže vznesené voči nemu odmietla ako "absurdné".



Ide o prvý prípad obvinenia zo špionáže, ktorý sa týka občana Južnej Kórey. V prípade preukázania viny mu hrozí až 20-ročný trest odňatia slobody. Päk podľa slov svojho právnika popiera všetky obvinenia.



Päk má vraj vo vyšetrovacej väzbe v moskovskej väznici Lefortovo zdravotné problémy. Raz do mesiaca ho navštevujú pracovníci juhokórejského veľvyslanectva, uviedol jeho právnik.



Rusko posilňuje vzťahy so Severnou Kóreou, čo spôsobuje, že vzájomné vzťahy medzi Soulom a Moskvou sú čoraz napätejšie, poznamenáva agentúra Reuters.