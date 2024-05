Ruský súd zamietol odvolanie Kara-Murzu vo veci vyšetrovania otráv

Londýn/Moskva 21. mája (TASR) - Mestský súd v Moskve v utorok zamietol odvolanie opozičného politika a novinára Vladimira Kara-Murzu proti nečinnosti Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom). Sťažnosť bola podaná v súvislosti s dvomi pokusmi o otravu, ktoré Kara-Murza prežil v rokoch 2015 a 2017.



Súd však v utorok na pojednávaní deklaroval, že Sledkom nie je povinný sa týmito kauzami zaoberať, informoval ruský nezávislý spravodajský web Mediazona, z ktorého citovala agentúra AFP.



V reakcii na verdikt súdu v Moskve Kara-Murza uviedol, že sa vôbec nečuduje, že nikto nebude vyšetrovať pokusy o vraždu opozičných politikov. Podľa neho to platí aj pre vraždu Borisa Nemcova, pokus o vraždu Alexeja Navaľného i všetky ďalšie zločiny tohto druhu.



Dodal, že je "trochu prekvapený, že Sledkom ani nepredstieral, že niečo vyšetruje".



Počas výpovede pred súdom, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom videokonferencie zo sibírskeho väzenia, Kara-Murza označil tvrdenia vyšetrovateľov, že sa jeho prípadom zaoberali a vypočuli svedkov, za "priame, (súdom) zdokumentované klamstvo".



Kara-Murza bol v rokoch 2015 a 2017 hospitalizovaný vo vážnom stave, ktorý lekári vyhodnotili ako kritický. Prvýkrát to bolo len niekoľko mesiacov po vražde Borisa Nemcova, ktorého zastrelili počas prechádzky cez most neďaleko kremeľských hradieb.



Vyšetrovaním novinárov z investigatívneho projektu Bellingcat sa zistilo, že Kara-Murzu sledovala rovnaká jednotka ruskej tajnej služby FSB, aká v roku 2020 otrávila opozičného lídra Navaľného, ktorý zomrel v polovici februára tohto roku v arktickom väzení.



Kara-Murzova manželka Jevgenija opakovane upozorňuje, že v dôsledku podania jedu má jej manžel neurologické problémy a keďže vo väzení, kde si odpykáva trest za vlastizradu nemá primeranú zdravotnú starostlivosť, bojí sa o jeho život.



Tento 42-ročný opozičný politik má ruské aj britské občianstvo. Je bývalým podpredsedom Strany ľudovej slobody (PARNAS) i bývalým podpredsedom nadácie Slobodné Rusko. Bol zvolený aj za člena koordinačnej rady ruskej opozície. Je známy i ako novinár a politický komentátor. V roku 2024 mu udelili Pulitzerovu cenu, najprestížnejšie novinárske ocenenie v USA.



Kara-Murza si momentálne vo väzení odpykáva 25-ročný trest na základe obvinení z vlastizrady, spolupráce s nežiaducou organizáciou a šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde.