Ruský súd zamietol žiadosť Američana Tatera o prepustenie z väzby

Moskva 26. septembra (TASR) - Moskovský mestský súd vo štvrtok zamietol odvolanie Američana Josepha Tatera proti zadržaniu pre útok na príslušníka polície, za čo mu hrozí päť rokov väzenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Úrady muža zadržali po prvý raz v auguste pre drobné výtržníctvo, v rámci ktorého údajne došlo aj k obťažovaniu personálu moskovského hotela. Muž za to strávil vo väzení 15 dní, hoci obvinenia odmietol. Tater neskôr údaje napadol aj policajtku, čo viedlo k novému stíhaniu. Za toto obvinenie mu teraz hrozí až päť rokov za mrežami.



Mestský súd v Moskve vo štvrtok zamietol Taterovu žiadosť o prepustenie z predbežnej vyšetrovacej väzby, ktorá sa končí 14. októbra, uvádza sa vo vyhlásení. Američan však aj naďalej trvá na svojej nevine.



Ruská tlačová agentúra Interfax citujúca právnika obžalovaného ozrejmila, že Tater vstúpil do Ruska s "cieľom získať politický azyl v Ruskej Federácii v spojitosti s prenasledovaním zo strany príslušných relevantných orgánov USA". Zadržanie amerického občana pre výtržníctvo ale prekazilo jeho snahy o získanie azylu.



"Môj život v Spojených štátoch je ohrozený," citoval Interfax Tatera. Pred súdom ozrejmil, že ho americká Ústredná spravodajská služba (CIA) 18 rokov prenasledovala a neprávom aj zadržala, ale muž bezprostredne neposkytol informácie o presných okolnostiach. "Určite chcem ostať v Rusku, inak zomriem," uviedol Američan podľa Interfaxu.



Obžalovaný na začiatku pojednávania tiež požiadal pracovníkov amerického veľvyslanectva, aby opustili súdnu sieň. Vysvetlil to tým, že sa nepovažuje za občana USA, uviedla ruská agentúra.



Tater je jedným z najmenej desiatich Američanov, ktorých v súčasnosti zadržiavajú v Rusku. V utorok súd ruskej exklávy Kaliningradská oblasť odsúdil amerického občana Daniela Josepha Schneidera na šesť rokov väzenia za únos vlastného syna od jeho matky a za pokus odviezť ho z Ruska cez Poľsko.