Ruský súd zrušil pokutu pre aktivistu Orlova, teraz mu hrozí väzenie

Moskva 15. decembra (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok zrušil pokutu 150.000 rubľov (1400 eur) pre ruského ľudskoprávneho aktivistu Olega Orlova, ktorú mu v októbri udelil za kritiku vojny na Ukrajine. Namiesto pokuty mu však teraz hrozia tri roky väzenia. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Orlov, 71-ročný spolupredseda medzičasom zrušenej organizácie na ochranu ľudských práv Memorial, je podľa ruského súdu vinný z "poškodzovania povesti" ruskej armády. Na sociálnu sieť Facebook totiž pridal článok, v ktorom odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu.



Prokurátor na štvrtkovom pojednávaní požiadal sudcu, aby pokutu pre Orlova zrušil a vrátil jeho prípad do rúk prokuratúry, ktorá preňho navrhuje trojročný trest väzenia. Odôvodnil to tým, že vyšetrovatelia nezohľadnili motív Orlovovho konania. Moskovský súd návrhu vyhovel a vrátil prípad na prepracovanie, pričom zrušil pokutu.



Orlov toto konanie prokurátora odsúdil a uviedol, že ho stíhajú "za verejnú kritiku konania orgánov". Údajne si na štvrtkový súd priniesol aj tašku s osobnými vecami pre prípad, že by ho okamžite uväznili. Po súdnom pojednávaní novinárom povedal, že sa ani neplánuje vybaľovať, pretože orgány majú zrejme v úmysle poslať ho za mreže.



"Podľa mňa sa orgány boja. Tak veľmi sa boja slobodnej vôle ľudí, až zničili inštitút volieb, až zakázali konanie akýchkoľvek demonštrácií z rôznych falošných dôvodov, boja sa až do takej miery, že zatvárajú ľudí za ich vyjadrenia," uviedol na súde Orlov podľa nezávislej webovej stránky Mediazona.



Po začiatku ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022 ruské orgány zintenzívnili prenasledovanie aktivistických skupín a uväznili alebo vyhnali do exilu takmer všetkých prominentných kritikov Kremľa. AP uvádza, že pokuta pre Orlova predstavovala podstatne miernejší trest v porovnaní s dlhými trestami odňatia slobody, ktoré v Rusku udelili iným aktivistom za kritiku vojny na Ukrajine.