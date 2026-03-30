Ruský tanker s ropou dorazil na Kubu
Autor TASR
Moskva 30. marca (TASR) - Ruský tanker Anatolij Kolodkin s humanitárnou pomocou dorazil na Kubu, oznámilo v pondelok ruské ministerstvo dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Tanker priviezol do prístavu Matanzas na karibskom ostrove 100.000 ton ropy a čaká na jej vyloženie, spresnilo ministerstvo. Ruský minister energetiky Sergej Civiljev predtým novinárom povedal, že Rusko pokračuje v dodávkach humanitárnej pomoci na Kubu, vrátane paliva, pripomenula agentúra TASS.
Tanker Anatolij Kolodkin odplával z ruského prístavu Primorsk 9. marca a ako svoju cieľovú destináciu oficiálne uvádzal americký Atlantis, napísal spravodajský server Meduza. Poukázal na to, že spoločnosť Sovkomflot ako vlastník lode aj jej majiteľ, sa nachádzajú od roku 2024 na sankčnom zozname USA. Správy z médií a monitorovacie projekty však naznačovali, že skutočnou cieľovou destináciou tankera bude Kuba, dodala Meduza.
Od 3. januára, kedy americké sily zosadili a uniesli venezuelského lídra Nicolása Madura, ide o prvú dodávku energie na Kubu, ktorá je sužovaná energetickou a hospodárskou krízou. Venezuela bola totiž hlavným regionálnym spojencom a dodávateľom ropy na tento ostrov.
Americký prezident Donald Trump po zosadení venezuelského prezidenta Madura pohrozil zavedením ciel voči akejkoľvek krajine, ktorá by Kube dodávala ropu. V nedeľu večer však povedal, že nemá „žiadny problém“ s tým, aby ruský ropný tanker doručil ostrovu pomoc.
