Ruský umelec začal po invázii tvoriť protivojnové plagáty

Moskva 8. júna (TASR) - Ruský umelec Sergej Besov pôsobiaci v Moskve začal po ruskom vpáde na Ukrajinu tvoriť protivojnové plagáty, pre ktoré začal mať problémy s políciou. Písala o tom v stredu agentúra AFP.



Sergej Besov (45) sa pred vojnou na Ukrajine zaoberal tlačou retro plagátov s aktualizovanými sloganmi z čias Sovietskeho zväzu. Bezprostredne po začiatku invázie začal vo svojej moskovskej dielni tlačiť plagáty s nápisom "Nie vojne".



Tento slogan však musel čoskoro nahradiť miernejším znením "Každý potrebuje mier", keďže putinovský režim zaviedol prísne cenzúrne zákony. Tie zakazujú nazývať boje na Ukrajine "vojnou" a zavádzajú väzenské tresty pre osoby usvedčené z tzv. diskreditácie ruskej armády.



Začiatkom marca sa v Besovovej dielni objavila polícia a zadržala dve jeho zamestnankyne. "Boli veľmi nervózne," povedal Besov s tým, že v súčasnosti čakajú na to, či budú voči nim vznesené nejaké obvinenia.



Umelec priznal, že zo strachu z možných represií svoju dielňu na niekoľko týždňov uzavrel, ale v súčasnosti už opäť funguje.



"Dnes sú tieto plagáty o tom, čo sa nám deje. Hovoria o strachu," priblížil ruský umelec. Prvým plagátom, ktorý dal vytlačiť po znovuotvorení dielne, bol print so sloganom "Strach nie je dôvodom na nečinnosť".



Iný plagát s nápisom "Kognitívna disonancia" podľa Besova upozorňuje na to, koľko ľudí v Moskve si žije svojím bežným životom, zatiaľ čo "naši priatelia (na Ukrajine) trpia". Ešte horšie je podľa neho to, že Rusi si na túto nenormálnu situáciu začínajú zvykať.