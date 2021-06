Ruský úrad žiada Google, aby prestal s podporou pre Navaľného web

Moskva 23. júna (TASR) - Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) požiadala spoločnosť Google, aby prestala poskytovať technickú podporu webovej stránke projektu Chytré hlasovanie, pri ktorého zrode stál ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj.



Ako informoval spravodajský portál Novaja gazeta (NG), podnetom pre tento krok bola sťažnosť právnika Andreja Jelanceva, ktorý upozornil, že na webe založenom s "dobrým zámerom" dochádza k skrytému zberu osobných údajov.



Advokát je podľa vyhlásenia zverejneného na sociálnej sieti Facebook presvedčený, že "táto nadmerná masa údajov" sa použije v septembrových voľbách do Štátnej dumy v rámci "pochybných politických technológií“ a dostane sa do USA.



NG pritom zdôraznila, že na registráciu na webe Chytré hlasovanie je potrebná iba e-mailová adresa, ulica a číslo domu, kde používateľ stránky býva. Meno a priezvisko na portáli žiadajú iba vtedy, ak sa chce človek stať pozorovateľom na voľbách.



Roskomnadzor teraz listom požiadal spoločnosť Google, aby bola nápomocná a prijala aj opatrenia, ktoré zabránia nelegálnemu spracovaniu osobných údajov občanov Ruskej federácie.



Projekt tzv. chytrého (inteligentného) hlasovania vznikol v roku 2018, pred voľbami na post petrohradského gubernátora a do tamojšieho mestského zastupiteľstva.



Ide o taktiku, keď sú voliči vyzvaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť kandidátov prezidentskej strany Jednotné Rusko. Voliči si pritom "nemusia" vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície.