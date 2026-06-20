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Ruský útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a deväť zranených

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Starosta Charkova Ihor Terechov v sobotu skoro ráno uviedol, že po zásahu obytnej zóny riadenou leteckou bombou zostala pod troskami uväznená žena.

Autor TASR
Kyjev 20. júna (TASR) - Jeden človek prišiel o život a deväť ďalších utrpelo zranenia po ruskom vzdušnom útoku na mesto Charkov na východe Ukrajiny, uviedli v sobotu ráno tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Starosta Charkova Ihor Terechov v sobotu skoro ráno uviedol, že po zásahu obytnej zóny riadenou leteckou bombou zostala pod troskami uväznená žena. „Počas pátracích a záchranných prác sa, žiaľ, pod troskami zničenej budovy našlo telo usmrtenej osoby,“ uviedol Terechov v aktualizácii na platforme Telegram.

Útok na charkovskú štvrť Cholodnohirskyj spôsobil zranenia deviatim ľuďom, pričom piatich z nich museli hospitalizovať, informoval šéf tamojšej oblastnej vojenskej správy Oleh Synehubov.

Aj úrady v meste Cherson na juhu Ukrajiny hlásili, že v obci Zelenivka utrpela zranenia 72-ročná žena po zásahu ruským dronom. Podľa oficiálnych informácií boli pri útokoch bezpilotných lietadiel zranení aj ďalší traja ľudia v chersonskej štvrti Korabelnyj.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno vyhlásilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila nad celým územím krajiny 187 ukrajinských bezpilotných lietadiel s pevným krídlom. Najnovšia vlna útokov prichádza dva dni po tom, čo Ukrajina podnikla svoj doposiaľ najväčší dnový útok na Moskvu. Ten spôsobil požiare, zasiahol významnú ropnú rafinériu a vynútil si evakuáciu na najväčšom letisku v krajine, pripomína AFP.
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