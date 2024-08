Pri ruských útokoch na Charkov umrelo viacero ľudí

Kyjev 30. augusta (TASR) - Pri ruských útokoch v piatok v meste Charkov na východe Ukrajiny zahynulo najmenej šesť ľudí a 55 ďalších utrpelo zranenia. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov ozrejmil, že približne 20 z nich je v kritickom stave. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.



"Okupanti zabili dieťa priamo na detskom ihrisku," napísal na platforme Telegram primátor Charkova Ihor Terechov. Podľa ukrajinských úradov Rusi počas útoku na mesto vypustili päť riadených bômb.



"Potrebujeme rázne rozhodnutia od našich partnerov, aby sme zastavili túto hrôzu," uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti. "K útoku... by nedošlo, keby naše obranné sily mali možnosť zničiť ruské vojenské lietadlá tam, kde sú umiestnené," uviedol prezident a zdôraznil, že sú potrebné "kapacity dlhého doletu". Vyzval preto spojencov, aby zrušili obmedzenia na používanie rakiet dodávaných Západom na ruskom území. "Potrebujeme uplatnenie dohôd o protivzdušnej obrane Ukrajiny. Ide o záchranu životov," dodal.



Ruské útoky si v piatok v susednej Sumskej oblasti vyžiadali najmenej dve obete a osem zranených, informovali miestne úrady.



Charkov je druhé najväčšie mesto Ukrajiny a leží približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Jednotky Ruska ho bombardujú už od začiatku invázie vo februári 2022. Rusi sa v počiatočných fázach vojny pokúsili dobyť Charkov, ale vojaci boli zatlačení späť. V máji preto začali v Charkovskej oblasti novú pozemnú ofenzívu.



Moskva napriek všetkému popiera, že by sa zámerne zameriavala na civilistov, no počas dva a pol roka trvajúcej invázie na Ukrajine po jej útokoch zahynuli alebo utrpeli zranenia už tisíce ľudí.