Ruský útok na Dnipro zabil najmenej štyroch ľudí a ďalších 25 zranil
Priemyselné centrum Dnipro sa nachádza viac ako 100 kilometrov od frontovej línie.
Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Ruský útok v meste Dnipro na východe Ukrajiny si v utorok vyžiadal najmenej štyri obete a ďalších minimálne 25 ľudí utrpelo zranenia. Na sociálnej sieti o tom informoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa jeho slov je desať zranených v ťažkom stave, pričom utrpeli zranenia spôsobené výbuchom a črepinami. Po útoku zverejnil aj fotografie zničených výkladov obchodov v meste.
Priemyselné centrum Dnipro sa nachádza viac ako 100 kilometrov od frontovej línie. Ruské jednotky síce v širšom regióne Dnepropetrovskej oblasti získali menšie územia, nejde však o jednu zo štyroch oblastí, ktoré Moskva po invázii vyhlásila za anektované.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynuli desaťtisíce civilistov. Rokovania o ukončení konfliktu, sprostredkované Spojenými štátmi, zatiaľ nepriniesli posun a už niekoľko týždňov stagnujú.
