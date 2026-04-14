Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
Ruský útok na Dnipro zabil najmenej štyroch ľudí a ďalších 25 zranil

Snímky z útokov na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Ruský útok v meste Dnipro na východe Ukrajiny si v utorok vyžiadal najmenej štyri obete a ďalších minimálne 25 ľudí utrpelo zranenia. Na sociálnej sieti o tom informoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa jeho slov je desať zranených v ťažkom stave, pričom utrpeli zranenia spôsobené výbuchom a črepinami. Po útoku zverejnil aj fotografie zničených výkladov obchodov v meste.

Priemyselné centrum Dnipro sa nachádza viac ako 100 kilometrov od frontovej línie. Ruské jednotky síce v širšom regióne Dnepropetrovskej oblasti získali menšie územia, nejde však o jednu zo štyroch oblastí, ktoré Moskva po invázii vyhlásila za anektované.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynuli desaťtisíce civilistov. Rokovania o ukončení konfliktu, sprostredkované Spojenými štátmi, zatiaľ nepriniesli posun a už niekoľko týždňov stagnujú.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom