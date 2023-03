Ruský útok na Kramatorsk si vyžiadal dve obete a desať zranených

Kramatorsk/Bachmut 19. marca (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a desať ďalších utrpelo v sobotu zranenia počas ruského ostreľovania mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Tamojší gubernátor Pavlo Kyrylenko obvinil Moskvu, že pri najnovšom útoku na Kramatorsk použilo kazetové bomby. Terčom útokov sa podľa Kyrylenka stal mestský park a "desiatky obytných domov" zostalo poškodených.



Reportéri agentúry AFP informovali o približne desiatich takmer súčasne odpálených explóziách a uviedli, že na mieste útoku zomrela zranená žena. Krátko po tom bolo počuť ďalšiu sériu explózií v zhruba dva kilometre vzdialenej inej štvrti Kramatorska.



Ukrajinské sily pri meste Bachmut medzitým držia ruské jednotky na uzde, aby mohli obrancom dodať muníciu, jedlo a lieky, uviedla v sobotu ukrajinská armáda.



"Do Bachmutu sa nám darí dodávať potrebnú muníciu, potraviny, výstroj a lieky. Tiež sa nám darí odvážať našich zranených z mesta," povedal pre televíziu CNN hovorca ukrajinských síl na východe krajiny Serhij Čerevatyj.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na najnovšiu štatistiku z ukrajinskej strany uviedla, že jednotky Kyjeva počas piatkových bojov pri Bachmute zabili 193 a zranili 199 Rusov.



Bachmut zostal po mesiacoch intenzívnych bojov zväčša v troskách, kým Rusko naň uskutočňuje opakované útoky, pripomína The Guardian.