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Ruský útok na Kyjev si vyžiadal najmenej päť obetí a 34 zranených
Podľa britskej stanice BBC Tkačenko dodal, že v súčasnosti je v celom meste známych 28 lokalít, ktoré boli poškodené v dôsledku ostreľovania.
Autor TASR
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Kyjev 2. júla (TASR) - Pri ruskom útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev zahynuli v noci na štvrtok najmenej piati ľudia a ďalších 34 utrpelo zranenia, informoval kyjevský primátor Vitalij Kličko. Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko krátko nato uviedol, že o život prišlo najmenej osem osôb.
Podľa britskej stanice BBC Tkačenko dodal, že v súčasnosti je v celom meste známych 28 lokalít, ktoré boli poškodené v dôsledku ostreľovania. Ide najmä o bytovú zástavbu a objekty civilnej infraštruktúry. Podľa Tkačenka Kyjev pri útokoch v noci na štvrtok utrpel veľmi vážne škody. Medzi obeťami sú aj deti, doplnil s tým, že 32 z 34 zranených museli hospitalizovať.
Kličko predtým informoval, že Kyjev bol vystavený útokom ruských dronov i balistických rakiet, uviedla britská stanica BBC.
Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich spravodajcov v Kyjeve uviedla, že v meste bolo počas noci počuť niekoľko výbuchov a na viacerých miestach vypukli požiare. Mestské úrady už predtým informovali, že pri útoku dronov začala horieť aj strecha hotela Cityhotel Residence.
Podľa Klička v jednej z kyjevských štvrtí sa po zásahu zrútila časť deväťposchového bytového domu. Pod ruinami sú uväznení ľudia. Na mieste zasahujú záchranári.
Denník Kyiv Independent opísal tento nočný útok ako jeden z najťažších od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Po prvej vlne útokov v stredu večer sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách opäť spustili sirény protivzdušnej obrany. Smerom na Kyjev letel takmer tucet ruských bombardérov. V meste sa rozliehali mimoriadne silné výbuchy, ktoré boli počuť aj v podzemných krytoch.
Výstrahy pred náletmi a výbuchy hlásili aj z iných častí Ukrajiny vrátane miest Záporožie a Pavlohrad na juhovýchode, ako aj zo Súm a Charkova na severovýchode. Informácie o potenciálnych škodách a obetiach v týchto regiónoch neboli bezprostredne k dispozícii, doplnila agentúra DPA.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore zverejnenom na sociálnych sieťach upozornil, že ukrajinské spravodajské služby naznačujú pravdepodobnosť nočného útoku na Ukrajinu. Informoval, že z tohto dôvodu skracuje svoj pobyt v Dubline, kam zavítal v deň, keď sa Írsko na šesť mesiacov ujalo rotujúceho predsedníctva v EÚ.
Podľa britskej stanice BBC Tkačenko dodal, že v súčasnosti je v celom meste známych 28 lokalít, ktoré boli poškodené v dôsledku ostreľovania. Ide najmä o bytovú zástavbu a objekty civilnej infraštruktúry. Podľa Tkačenka Kyjev pri útokoch v noci na štvrtok utrpel veľmi vážne škody. Medzi obeťami sú aj deti, doplnil s tým, že 32 z 34 zranených museli hospitalizovať.
Kličko predtým informoval, že Kyjev bol vystavený útokom ruských dronov i balistických rakiet, uviedla britská stanica BBC.
Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich spravodajcov v Kyjeve uviedla, že v meste bolo počas noci počuť niekoľko výbuchov a na viacerých miestach vypukli požiare. Mestské úrady už predtým informovali, že pri útoku dronov začala horieť aj strecha hotela Cityhotel Residence.
Podľa Klička v jednej z kyjevských štvrtí sa po zásahu zrútila časť deväťposchového bytového domu. Pod ruinami sú uväznení ľudia. Na mieste zasahujú záchranári.
Denník Kyiv Independent opísal tento nočný útok ako jeden z najťažších od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Po prvej vlne útokov v stredu večer sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách opäť spustili sirény protivzdušnej obrany. Smerom na Kyjev letel takmer tucet ruských bombardérov. V meste sa rozliehali mimoriadne silné výbuchy, ktoré boli počuť aj v podzemných krytoch.
Výstrahy pred náletmi a výbuchy hlásili aj z iných častí Ukrajiny vrátane miest Záporožie a Pavlohrad na juhovýchode, ako aj zo Súm a Charkova na severovýchode. Informácie o potenciálnych škodách a obetiach v týchto regiónoch neboli bezprostredne k dispozícii, doplnila agentúra DPA.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore zverejnenom na sociálnych sieťach upozornil, že ukrajinské spravodajské služby naznačujú pravdepodobnosť nočného útoku na Ukrajinu. Informoval, že z tohto dôvodu skracuje svoj pobyt v Dubline, kam zavítal v deň, keď sa Írsko na šesť mesiacov ujalo rotujúceho predsedníctva v EÚ.