Ruský útok na Marhanec si vyžiadal deväť obetí a najmenej 30 zranených

Kyjev 23. apríla (TASR) - Pri ruskom dronovom útoku na mesto Marhanec v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zahynulo deväť ľudí a najmenej 30 ďalší utrpeli zranenia. Oznámil to v stredu podľa agentúry Reuters oblastný gubernátor Serhij Lysak. Predbežné informácie hovorili o siedmich obetiach a šiestich zranených, ich počet sa medzičasom zvýšil, píše TASR.



Terčom samovražedného dronu sa podľa Lysaka stal autobus so zamestnancami podniku. Fotografiu poškodeného vozidla s vybitými oknami a prerazenou strechou zverejnil na sieti X. Počet zranených sa podľa neho neustále zvyšuje.



Marhanec sa nachádza neďaleko Nikopolu na ľavom (západnom) brehu rieky Dneper. Opačný breh, na ktorom sa nachádza aj Záporožská jadrová elektráreň (ZAES), okupuje Rusko, napísal server stanice BBC s tým, že Nikopol i Marhanec sa takmer denne dostávajú pod paľbu.



Rusko v noci na stredu útočilo dronmi aj na ďalšie ukrajinské regióny. Z Poltavskej oblasti hlásili troch zranených a poškodenú civilnú infraštruktúru. Dve osoby utrpeli zranenia aj pri útoku bezpilotných lietadiel na predmestie Odesy. Vypuklo tam tiež niekoľko požiarov.



Rozsiahle požiare hlásili i po útokoch v Charkove, napísal na Telegrame starosta mesta Ihor Terechov. Ukrajinská protivzdušná obrana odrážala tiež útoky na Kyjevskú oblasť, no doposiaľ neboli hlásené žiadne škody.