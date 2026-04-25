Ruský útok na mesto Dnipro si vyžiadal životy najmenej dve obete
Autor TASR
Kyjev 25. apríla (TASR) - Ukrajina v noci na sobotu čelila útoku 47 rakiet a viac ako 600 dronov. Vo svojej rannej zvodke o tom informoval generálny štáb ukrajinskej armády citovaný britskou stanicou BBC, píše TASR.
Hlavným cieľom útoku je východoukrajinské mesto Dnipro, odkiaľ hlásia dve obete na životoch a 15 zranených vrátane dvoch detí, rozsiahle požiare a poškodené bytové domy. Zásah dostal aj jeden z priemyselných objektov v meste. Vo svojej správe zverejnenej krátko po 08:00 h SELČ BBC podotkla, že útok na Dnipro trvá už desať hodín.
Terčom útoku v noci na sobotu boli aj Charkovská, Černihivská, Sumská, Odeská a Kyjevská oblasť, uviedla ukrajinská armáda.
Systémom protivzdušnej obrany sa podarilo zostreliť alebo potlačiť 30 rakiet a 580 dronov. Svoje ciele zasiahlo 13 rakiet a 36 bezpilotných lietadiel.
Ukrajinské velenie špecifikovalo, že ruská armáda v noci na sobotu vypustila na Ukrajinu 12 balistických striel typu Iskander-M/S-400, 29 riadených striel Ch-101, päť riadených striel Kalibr a jednu riadenú strelu Iskander-K.
Ruská armáda v sobotu ráno oznámila, že na území Ruska - nad Povolžím, ako aj nad mestami Perm a Jekaterinburg - a na okupovanom ukrajinskom Krymskom polostrove bolo zneškodnených 127 ukrajinských dronov. Celkový počet dronov, ktoré ukrajinská armáda vyslala do útoku, ruská armáda neoznámila. Nateraz ruské úrady hlásia šesť zranených z útoku na mesto Jekaterinburg, ktoré sa rozprestiera na východných svahoch pohoria Ural.
