Ruský útok na mesto Sloviansk má najmenej dve obete
Podľa primátora Rusko na Sloviansk zaútočilo troma navádzanými leteckými bombami.
Kyjev 10. marca (TASR) - Ruská armáda v utorok zaútočila na mesto Sloviansk na východe Ukrajiny. O život prišli dvaja civilisti, ďalších najmenej 17 ich bolo zranených. Medzi zranenými je aj 14-ročné dievča. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa primátora Rusko na Sloviansk zaútočilo troma navádzanými leteckými bombami. Jedna z bômb zasiahla bytový dom, ďalšie dve dopadli pri viacposchodových budovách,“ uviedla kancelária generálneho prokurátora.
Rusko na obvinenia z útoku zatiaľ nereagovalo. Obvykle však v takýchto prípadoch tvrdí, že jej jednotky neútočia na civilistov, a že Donecká oblasť, na ktorej území leží aj Sloviansk, je súčasťou Ruskej federácie.
Útoky, ktorá ruská armáda podnikla na Ukrajine v noci na utorok, si vyžiadali život 74-ročnej ženy v Chersonskej oblasti a v rôznych častiach Ukrajiny zranili najmenej 14 ľudí vrátane detí. Drony poškodili bytové budovy v meste Dnipro a zasiahli aj štvrť rodinných domov v Charkove. Ukrajinská protivzdušná obrana podľa Kyjeva zostrelila 122 zo 137 ruských dronov, zatiaľ čo Moskva tvrdí, že zničila 17 ukrajinských dronov.
