Ruský útok na mesto Sumy si vyžiadal najmenej troch mŕtvych

Kyjev 3. júna (TASR) - Ruský raketový útok na ukrajinské mesto Sumy si vyžiadal najmenej troch mŕtvych a 20 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii obvinil Rusko, že úmyselne útočí na civilistov, informovala agentúra AFP.



Rusko na mesto na severovýchode Ukrajiny neďaleko svojich hraníc zaútočilo piatimi raketami zo salvového raketometu MLRS približne o 08.00 h SELČ, uviedol oblastný gubernátor Oleh Hryhorov. Potvrdené sú nateraz tri obete na životoch.



„Rusi podnikli krutý útok na Sumy - raketovým delostrelectvom priamo zasiahli mesto a jeho bežné ulice. Bol to úplne zámerný útok na civilné obyvateľstvo,“ napísal Zelenskyj na sieti X s tým, že prebieha záchranná operácia a okrem obetí je aj mnoho zranených.



Ruský útok podľa Hryhorova poškodil zdravotnícke zariadenie, autá aj domy. Na záberoch zverejnených oblastnými úradmi je vidieť zhorené autá na ceste v centre Súm.



„Najmenej jedna strela MLRS bola chybná. Prebila stenu obyčajnej bytovej izby na 9. poschodí. Už len to hovorí všetko, čo treba vedieť o takzvanej 'túžbe' Ruska ukončiť túto vojnu,“ dodal Zelenskyj a vyzval na celosvetový tlak na Moskvu, bez ktorého šéf Kremľa Vladimir Putin podľa neho nebude súhlasiť ani s prímerím.



Sumy sa nachádzajú zhruba 30 kilometrov od hraníc s Ruskom. Mesto dlhodobo pôsobilo ako kľúčové logistické centru pre ukrajinskú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti, ktorú Rusi v apríli plne získali späť pod svoju kontrolu a odvtedy na Sumy podnikajú čoraz intenzívnejšie útoky. Jeden z nich si v apríli vyžiadala viac než 30 obetí, keď ruská balistická strela zasiahla centrum mesta.



Zelenskyj minulý týždeň tvrdil, že Rusko pri hraniciach so Sumskou oblasťou zhromažďuje až 50.000 vojakov. Ukrajinskí predstavitelia v tom čase potvrdili, že ruským silám sa v regióne podarilo dobyť niekoľko dedín v snahe zriadiť tam „nárazníkovú zónu“. Moskva v utorok hlásila obsadenie ďalšej tamojšej dediny - Andrijivky.



Terčom ruských útokov sa v noci na utorok stali aj mestá Charkov, Odesa a Černihiv. Úrady v Charkove potvrdili úmrtie jednej osoby, zo zvyšných dvoch miest hlásili škody na civilnej infraštruktúre aj zranených.