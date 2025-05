Ruský útok na minibus v Sumskej oblasti si vyžiadal deväť obetí

Kyjev 17. mája (TASR) - Deväť ľudí zahynulo a štyria utrpeli zranenia pri ruskom útoku dronom na minibus s civilistami v ukrajinskej Sumskej oblasti, oznámili v sobotu tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a staníc Sky News a BBC.



„Bohužiaľ, v dôsledku cynického útoku Rusov na autobus s civilistami sú mŕtvi,“ napísala vojenská administratíva v príspevku na platforme Telegram k fotografiám zničeného modrého minibusu. Dodala, že pri útoku zahynulo deväť ľudí a štyria boli zranení. Vozidlo smerovalo do mesta Sumy.



Gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov opísal ruský útok ako „neľudský“.



„Nejde len o ďalšie ostreľovanie — je to cynický vojnový zločin,“ uviedla ukrajinská polícia na Telegrame. Reuters píše, že ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním na ruské ministerstvo obrany informovala, že ruské sily zasiahli dronmi miesto zhromažďovania ukrajinskej vojenskej techniky v Sumskej oblasti.



Sumská oblasť hraničí s ruskou Kurskou oblasťou a počas viac ako tri roky trvajúcej vojny je opakovane terčom ruských útokov, a to najmä v uplynulých mesiacoch, píše Reuters.



Stanica Sky News pripomína, že k útoku došlo len hodiny po tom, čo sa v piatok v tureckom Istanbule uskutočnili priame rusko-ukrajinské rokovania. Strany sa dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov, avšak nedohodli sa na prímerí. Vedúci ukrajinskej delegácie a minister obrany Rustem Umerov uviedol, že obe strany budú pracovať na podrobných návrhoch. Ďalší krok by podľa neho malo byť stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfa Kremľa Vladimira Putina.