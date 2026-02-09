< sekcia Zahraničie
Ruský útok na Odesu si vyžiadal jednu obeť a vyvolal požiare
Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol Lysak na platforme Telegram.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 9. februára (TASR) - Pri ruských útokoch na ukrajinské prístavné mesto Odesa zahynul najmenej jeden človek, oznámil v pondelok ráno šéf tamojšej vojenskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol Lysak na platforme Telegram. „Nanešťastie, objavili sa informácie o úmrtí v dôsledku nepriateľského útoku na Odesu,“ ozrejmil. Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper hovoril o „masívnom útoku“ a potvrdil, že vypukli požiare.
Spojené štáty tlačia na ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Moskva a Kyjev sa však naďalej nezhodujú v otázke územných ústupkov. Rusko trvá na svojej požiadavke, aby Kyjev odstúpil celú Doneckú oblasť, čo Ukrajina dlhodobo odmieta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní v USA. Zdroje agentúry Reuters v piatok uviedli, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o časovom harmonograme implementácie potencionálnej dohody. Jej návrh by podľa zdrojov mal byť finalizovaný do marca a referendum o nej by sa mohlo na Ukrajine konať v máji spolu s voľbami.
Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Do polovice februára už uvidíme výrobu našich dronov v Nemecku. Prvý dron dostanem ja. Ide o výrobnú linku, ktorá je v prevádzke. Výrobné linky fungujú aj v Spojenom kráľovstve. Všetky tieto technológie sú ukrajinské,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
„Desať exportných centier po celej Európe bude fungovať už v roku 2026 v pobaltských a severských štátoch,“ vyhlásil ukrajinský prezident v nedeľu na stretnutí so študentami v Kyjeve.
Ukrajina sa podľa agentúry DPA v uplynulých mesiacoch snaží presunúť výrobu zbraní a munície vrátane dronov zo svojho územia do spojeneckých krajín, akými sú Nemecko, Dánsko či Spojené kráľovstvo.
Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol Lysak na platforme Telegram. „Nanešťastie, objavili sa informácie o úmrtí v dôsledku nepriateľského útoku na Odesu,“ ozrejmil. Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper hovoril o „masívnom útoku“ a potvrdil, že vypukli požiare.
Spojené štáty tlačia na ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Moskva a Kyjev sa však naďalej nezhodujú v otázke územných ústupkov. Rusko trvá na svojej požiadavke, aby Kyjev odstúpil celú Doneckú oblasť, čo Ukrajina dlhodobo odmieta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní v USA. Zdroje agentúry Reuters v piatok uviedli, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o časovom harmonograme implementácie potencionálnej dohody. Jej návrh by podľa zdrojov mal byť finalizovaný do marca a referendum o nej by sa mohlo na Ukrajine konať v máji spolu s voľbami.
Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Do polovice februára už uvidíme výrobu našich dronov v Nemecku. Prvý dron dostanem ja. Ide o výrobnú linku, ktorá je v prevádzke. Výrobné linky fungujú aj v Spojenom kráľovstve. Všetky tieto technológie sú ukrajinské,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
„Desať exportných centier po celej Európe bude fungovať už v roku 2026 v pobaltských a severských štátoch,“ vyhlásil ukrajinský prezident v nedeľu na stretnutí so študentami v Kyjeve.
Ukrajina sa podľa agentúry DPA v uplynulých mesiacoch snaží presunúť výrobu zbraní a munície vrátane dronov zo svojho územia do spojeneckých krajín, akými sú Nemecko, Dánsko či Spojené kráľovstvo.