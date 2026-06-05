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Ruský útok na potravinársky závod neďaleko Kyjeva si vyžiadal obete
Útok spôsobil požiar v administratívnej budove v areáli podniku, keď časti jej konštrukcie boli zničené, informoval gubernátor.
Autor TASR
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Kyjev 5. júna (TASR) - Ruský dronový útok na závod na spracovanie potravín neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev si v piatok ráno vyžiadal štyri obete, uviedol gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Nepriateľ zaútočil na mierový civilný podnik potravinárskeho priemyslu. Na ľudí, ktorí v tom čase jednoducho vykonávali svoju prácu na svojich pracoviskách,“ napísal Kalašnyk v príspevku na platforme Telegram. Pri útoku utrpelo zranenia ďalších sedem ľudí, dodal.
Útok spôsobil požiar v administratívnej budove v areáli podniku, keď časti jej konštrukcie boli zničené, informoval gubernátor.
Pod troskami sú podľa agentúry Reuters zrejme stále uväznení dvaja ľudia. Záchranné služby uviedli, že na mieste pokračujú v pátracích a záchranných prácach.
„Nepriateľ zaútočil na mierový civilný podnik potravinárskeho priemyslu. Na ľudí, ktorí v tom čase jednoducho vykonávali svoju prácu na svojich pracoviskách,“ napísal Kalašnyk v príspevku na platforme Telegram. Pri útoku utrpelo zranenia ďalších sedem ľudí, dodal.
Útok spôsobil požiar v administratívnej budove v areáli podniku, keď časti jej konštrukcie boli zničené, informoval gubernátor.
Pod troskami sú podľa agentúry Reuters zrejme stále uväznení dvaja ľudia. Záchranné služby uviedli, že na mieste pokračujú v pátracích a záchranných prácach.