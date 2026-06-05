Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. jún 2026Meniny má Laura
< sekcia Zahraničie

Ruský útok na potravinársky závod neďaleko Kyjeva si vyžiadal obete

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Útok spôsobil požiar v administratívnej budove v areáli podniku, keď časti jej konštrukcie boli zničené, informoval gubernátor.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 5. júna (TASR) - Ruský dronový útok na závod na spracovanie potravín neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev si v piatok ráno vyžiadal štyri obete, uviedol gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Nepriateľ zaútočil na mierový civilný podnik potravinárskeho priemyslu. Na ľudí, ktorí v tom čase jednoducho vykonávali svoju prácu na svojich pracoviskách,“ napísal Kalašnyk v príspevku na platforme Telegram. Pri útoku utrpelo zranenia ďalších sedem ľudí, dodal.

Útok spôsobil požiar v administratívnej budove v areáli podniku, keď časti jej konštrukcie boli zničené, informoval gubernátor.

Pod troskami sú podľa agentúry Reuters zrejme stále uväznení dvaja ľudia. Záchranné služby uviedli, že na mieste pokračujú v pátracích a záchranných prácach.
.

Neprehliadnite

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika