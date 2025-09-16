Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Zahraničie

Ruský útok na Záporožskú a Mykolajivskú oblasť si vyžiadal obete

.
Miesto ruského leteckého útoku na obytnú budovu v Kostiantynivke v Doneckej oblasti na Ukrajine, streda, 10. septembra 2025. Foto: TASR/AP

V dôsledku útoku vypuklo v meste Záporožie tiež niekoľko veľkých požiarov.

Autor TASR
Kyjev 16. septembra (TASR) - Rusko v noci z pondelka na utorok podniklo masívny útok na juhovýchodné ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynula jedna osoba a ďalších deväť bolo zranených, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Útok zaznamenali aj v Mykolajivskej oblasti na juhu Ukrajiny, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.

Fedorov uviedol, že medzi zranenými je aj jedno dieťa, ktoré malo podľa portálu The Kyiv Independent štyri roky a nie je v ohrození života.

V dôsledku útoku vypuklo v meste Záporožie tiež niekoľko veľkých požiarov. Fotografie, ktoré gubernátor zverejnil na internete, ukazujú hasičov bojujúcich s požiarmi súkromných domov ako aj iných budov.

Verejnoprávny portál Suspilne uviedol, že Záporožie zasiahlo najmenej desať úderov, dodáva Reuters.

Podľa agentúry AFP útočili ruské sily aj v Mykolajivskej oblasti, kde zasiahli farmu a zabili vodiča traktora, ktorý pracoval na poli. Tamojší gubernátor Vitalij Kim to na platforme Telegram označil za „cielený útok na civilistov“, uvádza AFP.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda