Ruský útok na Záporožskú a Mykolajivskú oblasť si vyžiadal obete
Autor TASR
Kyjev 16. septembra (TASR) - Rusko v noci z pondelka na utorok podniklo masívny útok na juhovýchodné ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynula jedna osoba a ďalších deväť bolo zranených, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Útok zaznamenali aj v Mykolajivskej oblasti na juhu Ukrajiny, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.
Fedorov uviedol, že medzi zranenými je aj jedno dieťa, ktoré malo podľa portálu The Kyiv Independent štyri roky a nie je v ohrození života.
V dôsledku útoku vypuklo v meste Záporožie tiež niekoľko veľkých požiarov. Fotografie, ktoré gubernátor zverejnil na internete, ukazujú hasičov bojujúcich s požiarmi súkromných domov ako aj iných budov.
Verejnoprávny portál Suspilne uviedol, že Záporožie zasiahlo najmenej desať úderov, dodáva Reuters.
Podľa agentúry AFP útočili ruské sily aj v Mykolajivskej oblasti, kde zasiahli farmu a zabili vodiča traktora, ktorý pracoval na poli. Tamojší gubernátor Vitalij Kim to na platforme Telegram označil za „cielený útok na civilistov“, uvádza AFP.
