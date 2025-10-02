< sekcia Zahraničie
Ruský útok odstavil prívod elektriny pre sarkofág v Černobyle
Ukrajina uviedla, že odborníci v súčasnosti pracujú na obnovení dodávok elektriny.
Autor TASR
Kyjev 1. októbra (TASR) - Ruské ostreľovanie prerušilo dodávky elektriny do jadrovej elektrárne v Černobyle, uviedlo v stredu ukrajinské ministerstvo energetiky. V dôsledku útoku zostal bez prívodu elektrickej energie ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolitého prostredia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku výpadkov elektrickej energie zostala bez elektrickej energie nová bezpečnostná ochranná konštrukcia - teda kľúčové zariadenie, ktoré izoluje zničený štvrtý blok jadrovej elektrárne v Černobyle,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo energetiky vo vyhlásení na Telegrame.
Ukrajina uviedla, že odborníci v súčasnosti pracujú na obnovení dodávok elektriny.
Kyjev neposkytol bližšie informácie o dôsledkoch výpadku elektriny a Moskva sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.
Útok ruského dronu poškodil sarkofág vo februári, ale podľa ukrajinských úradov nespôsobil zvýšenie rádioaktivity v okolitom prostredí.
Černobyľská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.
