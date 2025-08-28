< sekcia Zahraničie
Ruský útok poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve
Rusko útočilo v noci na štvrtok na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami. V Kyjeve zahynulo najmenej desať ľudí vrátane jedného dieťaťa a ďalších 38 osôb utrpelo zranenia; aj medzi zranenými sú deti.
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Masívne ruské dronové a raketové útoky poškodili v noci na štvrtok budovu misie EÚ v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Podľa agentúry AFP to potvrdil predseda Európskej rady António Costa aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sociálnej sieti X, píše TASR.
Costa uviedol, že je „zhrozený“ najnovšou sériou smrtiacich ruských úderov na Kyjev, v dôsledku ktorých došlo aj k poškodeniu budovy diplomatickej misie Únie.
„Misia EÚ na Ukrajine bola poškodená. To si vyžaduje odsúdenie nielen zo strany EÚ, ale aj celého sveta. Vyjadrujeme solidaritu s našimi kolegami z EÚ a sme pripravení poskytnúť pomoc,“ napísal Sybiha na sieti X. Ako dodal, útok Ruska bol podľa neho zameraný aj na diplomatov a označil ho za do očí bijúce porušenie Viedenského dohovoru OSN.
Došlo k masívnemu poškodeniu obytných i ďalších budov v siedmich okresoch ukrajinskej metropoly, spresnili tamojší predstavitelia.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je útok ukážkou ruskej odpovede na diplomaciu v čase úsilia zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu, dodáva Reuters.
