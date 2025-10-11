< sekcia Zahraničie
Ruský útok prerušil dodávky elektriny v Odeskej oblasti
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatkové ruské útoky za rekord v podliactve a vyzval západné krajiny, aby sprísnili sankcie voči Moskve.
Autor TASR
Kyjev 11. októbra (TASR) - Po ruskom útoku zostali v noci na sobotu bez dodávok elektriny časti územia Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ide o najnovší útok, ktorého cieľom je pred príchodom tohtoročnej zimnej sezóny ukrajinská energetická infraštruktúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Miestne úrady neuviedli, koľko ľudí sa najnovší výpadok prúdu dotkol, ale ukrajinská energetická spoločnosť DTEK hlásila výpadky v niektorých častiach oblastnej metropoly Odesa. DTEK neskôr uviedla, že obnovila dodávku elektriny pre viac než 240.000 domácností v oblasti.
„Včera v noci nepriateľ zaútočil na energetickú a civilnú infraštruktúru v Odeskej oblasti,“ uviedol na platforme Telegram tamojší gubernátor Oleh Kiper.
„Energetici vynakladajú maximálne úsilie na úplné obnovenie dodávok elektriny,“ dodal.
K sobotňajším výpadkom došlo deň po tom, čo rozsiahly ruský útok prerušil dodávky elektriny vo veľkých častiach hlavného mesta Kyjev a deviatich ďalších oblastiach na Ukrajine, pripomína AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatkové ruské útoky za „rekord v podliactve“ a vyzval západné krajiny, aby sprísnili sankcie voči Moskve.
Energetický sektor je kľúčovým bojovým poľom, odkedy Rusko pred viac než tromi rokmi spustilo svoju vojenskú ofenzívu na Ukrajine, konštatuje agentúra AP.
Moskva sa odvtedy každoročne snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť pred začiatkom zimnej sezóny - zrejme v nádeji, že naruší morálku tamojšej verejnosti, dodáva agentúra. Zimné teploty pretrvávajú v krajine od konca októbra do marca, pričom najchladnejšími mesiacmi sú január a február.
