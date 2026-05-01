< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Ruský útok si vyžiadal dvoch zranených
V meste Odesa došlo k zásahu 16-poschodovej obytnej budovy, pričom bol zničený jeden z bytov a zároveň začala horieť strecha.
Autor TASR
Kyjev 1. mája (TASR) - Ruský dronový útok z noci na piatok poškodil infraštruktúru prístavov v ukrajinskej Odeskej oblasti a zranil dve osoby, uviedol tamojší gubernátor Oleh Kiper. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V meste Odesa došlo k zásahu 16-poschodovej obytnej budovy, pričom bol zničený jeden z bytov a zároveň začala horieť strecha. Ďalší zásah vyvolal požiar v 12-poschodovej budove, oznámili záchranárske zložky.
Ukrajinské úrady uviedli, že Rusko zaútočilo aj na prístavy v širšej oblasti Odesy. Vznikli škody na kotviskách a skladovacích zariadeniach a tiež lokálne požiare, ktoré sa podarilo rýchlo dostať pod kontrolu. Prístavy sú naďalej v prevádzke, dodali miestne orgány.
Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 pravidelne bombarduje Ukrajinu, najmä kľúčové objekty jej infraštruktúry. Kyjev v reakcii na to útočí na ciele v Rusku, no trvá na tom, že sa zameriava na vojenské objekty a energetické zariadenia, aby obmedzil schopnosť Moskvy financovať jej vojnové úsilie. Mierové rokovania o ukončení ruskej agresie sprostredkované USA sa pozastavili - Washington aktuálne sústreďuje svoju pozornosť najmä na vojnu v Iráne.
