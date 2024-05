Ruský útok v Charkove trafil hypermarket,hlásia 2 obete a 24 zranených

Kyjev 25. mája (TASR) - Pri ruskom sobotňajšom ostreľovaní ukrajinského mesta Charkov, ktoré zasiahlo hypermarket so stavebným materiálom nachádzajúci sa v husto obývanej štvrti, zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 24 utrpelo zranenia. Uviedli to miestni predstavitelia, na ktorých sa odvoláva agentúra AFP.



Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov spresnil, že hypermarket zasiahli dve ruské navádzané bomby. Na ploche 10.000 metrov štvorcových v dôsledku útoku vypukol rozsiahly požiar.



Na videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno hustý čierny dym stúpajúci do vzduchu z predajne siete hypermarketov Epicentr, ktorá sa nachádza v oblasti veľkoobchodov vedľa parkoviska.



"Máme veľký počet nezvestných. Je veľa zranených. Podľa všetkého išlo o útok na hypermarket, kde bolo veľa ľudí - je to čistý terorizmus," napísal Terechov v aplikácii Telegram.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa vo veľkopredajni mohlo nachádzať viac ako 200 ľudí.



Druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, kde stále žije vyše jeden milión ľudí, sa pravidelne stáva terčom raketových útokov ruských síl. Vo štvrtok tam podľa miestnych predstaviteľov pri ruskom ostreľovaní zahynulo najmenej sedem ľudí a viac ako desať sa zranilo.



Podľa ukrajinských úradov ruské sily vypálili na Charkov a jeho predmestia najmenej 15 rakiet z komplexu S-300 alebo S-400, ktoré zasiahli aj priemyselnú zónu vrátane tamojšej tlačiarne.



Štvrtkové raketové útoky poškodili aj niekoľko objektov štátnej železničnej spoločnosti Ukrzaliznycja, pričom bolo zranených šesť zamestnancov.