Ruský útok v Charkove zasiahol obytné budovy aj škôlku
Ruské drony útočili aj v meste Kryvyj Rih, kde zasiahli výškovú obytnú budovu.
Autor TASR
Charkov 26. januára (TASR) - Ruské sily v pondelok raketami aj dronmi zaútočili na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Zasiahnuté boli obytné budovy, škola aj škôlka. Starosta mesta Ihor Terechov informoval o dvoch zranených. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Na sociálnej sieti Telegram boli zverejnené fotografie, na ktorých je mesto ponorené do tmy. Charkov vzdialený iba 30 kilometrov od ruských hraníc je častým terčom ruských útokov.
Ruské drony útočili aj v meste Kryvyj Rih, kde zasiahli výškovú obytnú budovu. Veliteľ miestnej vojenskej správy Olexandr Vilkul uviedol, že na mieste vypukol požiar. K žiadnym zraneniam však nedošlo.
K útokom na ukrajinské mestá dochádza napriek prebiehajúcim rokovaniam medzi Ruskom, Ukrajinou a USA zameraných na ukončenie konfliktu. Hovorkyňa Bieleho doma Karoline Leavittová v pondelok uviedla, že americký prezident Donald Trump sa v mierovom procese naďalej intenzívne angažuje.
