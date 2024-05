Ruský útok v Charkovskej oblasti si vyžiadal osem zranených detí

Kyjev 2. mája (TASR) - Osem detí utrpelo vo štvrtok zranenia v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, keď ruské navádzané bomby zasiahli prevádzku istej firmy nachádzajúcu sa pri športovom komplexe, v ktorom deti vtedy trénovali. Oznámili to miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



K incidentu prišlo v meste Derhači, ktoré je často cieľom ruských vzdušných útokov. Agentúra Ukrinform spresnila, že firmu zasiahli dve letecké bomby. Podľa polície v dôsledku útoku vypukol v priestoroch danej prevádzky požiar.



V športovom komplexe utrpeli stredne ťažké zranenia štyri deti, zvyšné deti sú zranené ľahšie, uviedol gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov na sociálnej sieti Telegram. Pri útoku okrem detí utrpel zranenia aj starší muž. "Následky mohli byť tragickejšie," upozornil Synehubov v štátnej televízii.



Mesto Derhači leží pri hraniciach s Ruskom. Charkovská oblasť je dlho cieľom ruských útokov. V posledných mesiacoch však prišlo k ich zintenzívneniu, pričom zasahujú tamojšiu civilnú a energetickú infraštruktúru. Rusko popiera, že by sa úmyselne zameriavalo na civilnú infraštruktúru, no od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 pri útokoch zahynuli alebo utrpeli zranenia tisíce civilistov, konštatuje Reuters.