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Ruský útok v Kyjevskej oblasti si vyžiadal najmenej 10 mŕtvych
Podľa ukrajinských vzdušných síl boli vypálené tri strely, z ktorých protivzdušná obrana jednu zneškodnila a dve zasiahli cieľ.
Autor TASR
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Kyjev 24. júla (TASR) — Najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal piatkový útok ruských síl balistickými raketami na Kyjevskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a ukrajinských médií.
Ruské sily uskutočnili tento útok počas dňa - okolo 11.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) - čo je pri úderoch balistickými raketami na Kyjevskú oblasť nezvyčajné. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli vypálené tri strely, z ktorých protivzdušná obrana jednu zneškodnila a dve zasiahli cieľ.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Neuviedol, či všetky obete sa zúčastnili na výstave.
„Vojna nikoho nezbavuje zodpovednosti za manažérske rozhodnutia. Naopak – vyžaduje si maximálnu profesionalitu, opatrnosť a uvedomelosť pri každom kroku,“ povedal Kravčenko. Vyšetrovanie podľa neho zistí, kto rozhodol o usporiadaní podujatia, kto schválil miesto konania, termín a formát, aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté a či boli riadne posúdené riziká v rámci stanného práva.
Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat upozornil, že pre vysoké bezpečnostné riziko platí v čase vojnového stavu prísny zákaz organizovania hromadných podujatí a veľkých zhromaždení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril sústrasť rodinám obetí a opätovne zdôraznil, že dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot zostávajú pre Ukrajinu prioritou číslo jeden.
Rusko v piatok zaútočilo aj na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, ktoré sa nachádza sa len niekoľko kilometrov od frontovej línie. Podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Vadyma Filaškina zahynulo päť ľudí a deväť utrpelo zranenia. Poškodené bolo aj sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky, proti čomu protestovalo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí.
Ruské sily uskutočnili tento útok počas dňa - okolo 11.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) - čo je pri úderoch balistickými raketami na Kyjevskú oblasť nezvyčajné. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli vypálené tri strely, z ktorých protivzdušná obrana jednu zneškodnila a dve zasiahli cieľ.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Neuviedol, či všetky obete sa zúčastnili na výstave.
„Vojna nikoho nezbavuje zodpovednosti za manažérske rozhodnutia. Naopak – vyžaduje si maximálnu profesionalitu, opatrnosť a uvedomelosť pri každom kroku,“ povedal Kravčenko. Vyšetrovanie podľa neho zistí, kto rozhodol o usporiadaní podujatia, kto schválil miesto konania, termín a formát, aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté a či boli riadne posúdené riziká v rámci stanného práva.
Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat upozornil, že pre vysoké bezpečnostné riziko platí v čase vojnového stavu prísny zákaz organizovania hromadných podujatí a veľkých zhromaždení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril sústrasť rodinám obetí a opätovne zdôraznil, že dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot zostávajú pre Ukrajinu prioritou číslo jeden.
Rusko v piatok zaútočilo aj na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, ktoré sa nachádza sa len niekoľko kilometrov od frontovej línie. Podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Vadyma Filaškina zahynulo päť ľudí a deväť utrpelo zranenia. Poškodené bolo aj sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky, proti čomu protestovalo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí.