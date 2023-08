Ruský útok v Poltavskej oblasti si vyžiadal najmenej dve obete

Kyjev 28. augusta (TASR) - Najmenej dve obete na životoch si v noci na pondelok vyžiadal ruský raketový útok na priemyselný závod v Poltavskej oblasti v strednej časti Ukrajiny, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na sociálnych sieťach spresnil, že pri útoku utrpelo zranenia niekoľko ďalších osôb.



"Rusi podnikli raketový útok na dedinu Gogoleve... v Poltavskej oblasti," uviedol Jermak s tým, že v prípade obetí na životoch ide o zamestnancov ropného zariadenia, ktoré bolo pri útoku zasiahnuté.



Útok na platforme Telegram bez ďalších podrobností potvrdil aj gubernátor Poltavskej oblasti Dmytro Lunin. Dve osoby podľa neho prišli o život, ďalších dvoch ľudí previezli so zraneniami do nemocnice, citoval ho britský denník The Guardian. Podľa Lunina sú ďalšie dve osoby nezvestné.



Ukrajinská armáda v pondelok uviedla, že Rusko v noci na pondelok podniklo štyri raketové útoky z Čierneho mora, pričom dve z rakiet boli zostrelené ukrajinskou protivzdušnou obranou.



Jedným z terčov ruských útokov sa stali aj oblasti v okolí mesta Kryvyj Rih. Tamojšie úrady uviedli, že poškodených bolo niekoľko súkromných domov, obete na životoch však hlásené neboli.